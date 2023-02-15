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Генсек НАТО заявив, що після перемоги у війні Україна стане членом альянсу
НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою вступу до альянсу є перемога у розв’язаній Росією війні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 15 лютого, повідомляє Укрінформ.
"По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні", - заззначив Столтенберг.
За його словами, для цього альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет та цілісність.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Отже, головним, найактуальнішим фокусом союзників по НАТО є гарантування отримання Україною зброї, боєприпасів, яких вона потребує для того, щоби відкинути російських загарбників", - зауважив Столтенберг.
Він також наголосив, що альянс працює з Україною щодо довгострокового партнерства, яке допомагає Україні перейти від озброєнь, доктрин і стандартів радянських часів до стандартів НАТО, провести оборонну та безпекову реформи.
"Найкращим доказом, що підтримка працює, є успіхи, які Україна демонструє на полі бою", - підкреслив генсек НАТО.
Столтенберг запевнив, що двері альянсу відкриті, і нагадав, що наразі Фінляндія і Швеція дуже близькі до вступу і вже залучені до різних процесів та все більше інтегруються до структур НАТО.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на вступ України до Європейського Союзу за два роки, а до НАТО - після перемоги у війні з Росією.