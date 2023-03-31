У Словенії підтримали вступ України до НАТО

Словенія виступила на підтримку членства України у Північноатлантичному Альянсі і заявила, що Україна має стати рівноправним членом НАТО.

Про це йдеться у спільній декларації Президента Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Республіки Словенія Роберта Голоба, опублікованій на сайті глави держави.

У документі сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН. Влада країни вважає, що Україна в забезпечує безпеку євроатлантичного простору та поза його межами, через протистояння військовій агресії з боку Росії.

"Республіка Словенія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", - сказано в декларації.

Зазначається, що у документі зафіксовано тверду рішучість країн притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини й інші тяжкі злочини, вчинені у зв’язку з агресивною війною росії проти України, та підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії.

Республіка Словенія і надалі буде продовжувати сприяти сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території відповідно до невід’ємного права на самооборону.

НАТО готове бачити Україну у своїх лавах, але умовою вступу до альянсу є перемога у розв’язаній Росією війні.