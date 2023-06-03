Вступ до НАТО. Кулеба заявив, що Україна не має проходити через етап ПДЧ

План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО – це механізм, який себе зжив і не має застосовуватися до України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція України щодо наступного кроку до членства в НАТО включає один елемент, який я можу озвучити. Ми вважаємо, що ПДЧ більше не має вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не має застосовуватись до України", –сказав урядовець.

Він зазначив, що ключові очікування України від липневого саміту – це крок щодо членства країни в Альянсі та гарантії безпеки.

"Ми будемо дуже відкриті, але жорсткі у захисті цих питань. Ми розуміємо, що не є членом НАТО і не можемо диктувати рішення Альянсу, але ми маємо повне право боротися за євроатлантичну безпеку, навіть не будучи ще членами НАТО", – висловився дипломат.

За словами міністра, тема прогресу в питанні членства України в НАТО є для українців "не тільки політично важливою, а й дуже чутливою".

"Оскільки ні солдати в окопі, ні громадянин у бомбосховищі, ні дипломат у своєму кабінеті не може зрозуміти: чому сьогодні Україна захищає весь євроатлантичний світ, але при цьому євроатлантичний світ не може хоча б на слово більше, ніж говорив у Бухаресті у 2008 році. Я сподіваюся, що цей рівень напруги, який є в Україні щодо питання членства, буде почутий не лише у Брюсселі, а й у кожній столиці країни-члена НАТО", – додав Кулеба.

Нагадаємо, в рішеннях Бухарестського саміту НАТО 2008 року ПДЧ був зафіксований як проміжний етап на шляху України до Альянсу.

Однак у квітні 2023 року Дмитро Кулеба заявив, що "питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку".

У липні в Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.