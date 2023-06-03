Вступление в НАТО. Кулеба заявил, что Украина не должна проходить через этап ПДЧ

План действий по членству (ПДЧ) в НАТО – это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция Украины относительно следующего шага к членству в НАТО включает один элемент, который я могу озвучить. Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине", – сказал чиновник.

Он отметил, что ключевые ожидания для Украины от июльского саммита НАТО – это шаг по членству страны в Альянсе и гарантии безопасности.

"Мы будем очень открыты, но жестки в защите этих вопросов. Мы понимаем, что не являемся членом НАТО и не можем диктовать решение Альянса, но мы имеем полное право бороться за евроатлантическую безопасность, даже не являясь еще членами НАТО", – высказался дипломат.

По словам министра, тема прогресса в вопросе членства Украины в НАТО для украинцев "не только политически важна, но и очень чувствительна".

"Поскольку ни солдаты в окопе, ни гражданин в бомбоубежище, ни дипломат в своем кабинете не может понять: почему сегодня Украина защищает весь евроатлантический мир, но при этом евроатлантический мир не может хотя бы на слово больше, чем говорил в Бухаресте в 2008 году. Я надеюсь, что этот уровень напряжения, который есть в Украине по вопросу членства, будет услышан не только в Брюсселе, но и в каждой столице страны-члена НАТО", – добавил Кулеба.

Напомним, в решениях Бухарестского саммита НАТО 2008 ПДЧ был зафиксирован как промежуточный этап на пути Украины в Альянс.

Однако в апреле 2023 года Дмитрий Кулеба заявил, что "вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку".

В июле в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.