Економія на конкурентних закупівлях через Prozorro склала 42 млрд грн

За підсумками 2023 року кількість завершених у системі Prozorro закупівель зросла порівняно з 2022 роком на 28% — до 3,6 млн. лотів. І майже на 70% — до 622 млрд грн — зросла у порівнянні з попереднім періодом очікувана вартість закупівель.

Про це розповіла заступник міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель як ніколи динамічно розвивається.

"Минулий рік довів, що вийти на рівень закупівель, який був до повномасштабного вторгнення, реально. Сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Зросла не лише кількість, але й успішність закупівель та конкуренція", - зазначила Бігун.

Статистичні дані Prozorro за 2023 рік

У 2022 році успішних закупівель було 60%, у 2023 — 68%. Рівень конкуренції у 2022 році склав 1,8 – стільки пропозицій у середньому ми мали на одну закупівлю. А минулого року – вже 2,02.

У 2023-му кількість оголошених конкурентних закупівель зросла на чверть і сягнула 400 тис., кількість укладених договорів – на 47%, досягши позначки 270 тис. При цьому економія на конкурентних закупівлях склала 42 млрд грн (зростання на 135% в порівнянні з 2022 роком).

Що найчастіше закуповували

Найчастіше серед минулого року на Prozorro закуповували:

харчові продукти (35 тис. закупівель),

ліки (28 тис.),

бензин та дизпаливо (16 тис.),

електроенергію (14 тис.).

Як наголосила Бігун, крім прозорості, конкуренції та відкритості під час війни важливими також виявилися простота та швидкість проведення закупівель.

"Саме тому активний розвиток отримав інструмент Prozorro Маркет. За його допомогою закупівлі відбувалися на 15-20% дешеве, аніж за прямими договорами", - підкреслила Бігун.

У підсумку, у 2023 році на Prozorro Market відбулися закупівлі більш на 12,5 млрд грн. За рік понад 6 тисяч замовників провели на Prozorro Market понад 44 тисяч закупівель.

Прозорість оборонних закупівель

Як зауважують в Мінекономіки, суттєвої економії бюджетних коштів вдалося досягти завдяки рішенням, покликаним підвищити прозорість оборонних закупівель та мінімізувати корупційні ризики. Зокрема, йдеться про рішення, яким оборонних замовників зобов’язали проводити спрощені закупівлі через електронну систему Prozorro.

"Prozorro вдалося знайти оптимальний баланс між прозорістю та безпекою під час війни. Рішення відкрити тилові закупівлі Міноборони дозволило зекономити майже 7 млрд грн. У майбутньому Prozorro буде ставати ще більш відкритим, захищаючи при цьому чутливу інформацію", - зауважила Бігун.

Вона додала, що сума завершених оборонних закупівель минулого року склала 52,4 млрд грн. Всього було оголошено 11 тис. закупівель, укладено 8 тис. договорів. При цьому частка конкурентних закупівель за очікуваною вартістю сягнула 85%. Середня кількість пропозицій на торги склала 2,28. До кінця 2023 року майже 100% тилових закупівель Міноборони відбувалися в системі Prozorro.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.