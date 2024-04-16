ФДМУ та Prozorro.Продажі разом розроблять маркетингову стратегію для великої приватизації

Фонд держмайна України та Prozorro.Продажі домовилися разом розробити ефективну маркетингову стратегію продажу об’єктів великої приватизації, а також спільно працювати у питаннях оренди державного майна, санкційних активів, Земельного банку та інших проєктів Фонду.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Зустрівся з керівництвом АТ "Prozorro.Продажі". Переконаний, тісніша співпраця з цією державною системою онлайн-аукціонів відкриє для ФДМУ нові можливості – зокрема, для розширення форматів просування об'єктів, їх популяризації та комунікації на майданчиках "Prozorro.Продажі", - заявив він.

Коваль також зазначив, що чим швидше будуть продані об'єкти приватизації, тим швидше вдасться залучити інвестиції до державного бюджету.

"А це кошти на підтримку Сил оборони, відновлення та економічне зростання України", - зауважив голова Фонду держмайна.

Велика приватизація: які плани влади

Приватизація в Україні була призупинена після початку повномасштабної війни. Однак у вересні 2022 року приватизацію малих об'єктів держвласності перезапустили. Очікувалося, що велику приватизацію відновлять у 2023 році.

Як повідомив голова ФДМУ Коваль в інтерв'ю "Українському радіо", аукціони з великої приватизації плануються з другого півріччя 2024 року.

"З другого півріччя 2024 року ми очікуємо і наближаємо аукціони з великої приватизації. Будуть цікаві об’єкти, і санкційні, і приватизаційні. Наприклад Об’єднана гірничо-хімічна компанія, виробник упаковки "ПентоПак" у Борисполі і т.д.", - зазначив він.

Коваль пояснив, що велика приватизація відрізняється від малої стартовою ціною балансової вартості активів. Активи, які коштують понад 250 мільйонів гривень по оціночній або балансовій вартості, потрапляють під критерії великої приватизації.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.