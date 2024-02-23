ФДМУ отримав в управління готель "Козацький" у центрі Києва: готуватимуть до приватизації

Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель "Козацький", який знаходиться у центрі столиці поруч зі станцією метро Майдан Незалежності.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію", - йдеться в його повідомленні.

Будівля готелю "Козацький" була зведена в 1979-1983 роках на місці двоповерхового будинку "Гудовського" (названого на честь фотографа, який орендував другий поверх під фотоательє). Спочатку він носив назву "Красная звезда", аж поки у 1993 році йому не дали ім'я "Козацький".

Додамо, що до 1993 року готель призначався для поселення лише тих осіб, що мали відношення до армії. До послуг гостей – 126 номерів різних категорій, декілька конференц-залів і ресторан.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна", який знаходиться у центрі Києва. Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.