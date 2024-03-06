Майданчик системи Прозорро.Продажі The Tender інтегрував Дія.Підпис

Українці отримали можливість простіше орендувати державне майно для своїх бізнес-проектів завдяки інтеграції сервісу Дія.Підпис на майданчику Прозорро.Продажі. Зокрема, перша платформа, яка реалізувала цю новацію, — The Tender, дозволяє з комфортом подавати документи для участі в аукціонах онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

Згідно з повідомленням, щоб взяти участь в аукціоні та започаткувати власний бізнес, потенційним орендарям достатньо відвідати сайт https://thetender.com.ua, створити заявку на участь у бажаному аукціоні, запропонувати ціну, заповнити відповідні поля та прикріпити копії документів.

Після перевірки інформації вони зможуть швидко підписати усі необхідні документи, використовуючи Дія.Підпис.

Зазначається, що наразі можливість використання Дія.Підпису доступна саме для фізичних осіб і ФОП, спрощуючи процедуру участі в аукціонах і роблячи її більш доступною та прозорою. Пізніше дана функція буде поширена і на юридичних осіб.

Як успішно пройти перевірку Дія.Підпис з першого разу

Електронний підпис дозволяє підписувати документи онлайн та використовувати для авторизації, маючи юридичну силу як у рукописного підпису. Під час реєстрації Дія.Підпис перевіряє ваше обличчя на відповідність фото у документах.

Для того, щоб система спрацьовувала з першого разу, у "Дії" радять виконувати такі рекомендації:

Якщо на офіційних фото ви без окулярів, позбавтеся їх і під час верифікації.

Розміщуйте своє обличчя у кадрі так, щоб підборіддя було на рівні нижнього краю екрану, а верхівка голови - верхнього, підтримуючи рамку в постійному зеленому кольорі.

Знайдіть добре освітлене місце, аби ваше обличчя було чітко видно без тіней.

Обирайте простий, однотонний фон без зайвих предметів, як-от картини, меблі, інші люди, чи ваш домашній улюбленець.

Тримайте телефон строго на рівні очей, уникаючи кутів знизу або зверху.

Переконайтеся, що у камеру не потрапляє пряме світло від лампи чи сонця, що може створити відблиски або тіні.

Українці 20 мільярдів разів використали електронний підпис

Протягом 2023 року використання електронного підпису та електронної печатки в Україні сягнуло понад 20 мільярдів разів, що майже вдвічі перевищує показники 2022 року, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Електронний підпис надає змогу швидко та безпечно підписувати документи онлайн, від податкових звітів до орендних угод, без необхідності фізичної присутності, заощаджуючи при цьому час та ресурси.

Доступ до Дія.Підпису українці мають з 2021 року. З його допомогою можна легко засвідчувати документи в застосунку та на порталі Дія, а також використовувати його для авторизації на державних порталах.

Він зазначив, що документи з електронним підписом мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги, підписані власноруч.

Нагадаємо, що для підприємців у застосунку “Дія” запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. Зазначається, що у разі зміни прізвища, місцезнаходження, номеру телефону або виду діяльності, внести зміни до ФОП можна за 2 кроки.