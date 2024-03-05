"Дія" спростила послугу подачі заяви на отримання субсидії: тепер все можна оформити за 10 хвилин

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву на отримання субсидії всього за 10 хвилин – кількість кроків для цього зменшили з 21 до 7.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Одна з найпопулярніших послуг стала ще простішою. Щоб подати заяву про отримання субсидії, більше не потрібно витрачати пів години часу та заповнювати всі пункти самостійно", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що кількість кроків зменшена з 21 до 7, а послугу тепер можна отримати всього за 10 хвилин, адже більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично.

У Мінцифри наголосили, що якщо заява про отримання субсидії подавалася раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно.

Якщо заява на отримання субсидії подається вперше, то можна скористуватися оновленим функціоналом на порталі вже зараз.

Голова Мінцифри Михайло Федоров нагадав, що можливість оформити субсидію через "Дію" зʼявилась у 2021 році.

"І відтоді команда постійно покращує процес, щоб не потрібно було руками вносити ту інформацію, яка й так сама може підтягнутися з реєстрів. "Дія" — про зручність, зрозумілість, автоматизованість, а це, своєю чергою, зекономлений час та гроші. З турботою про людей", - написав він у телеграм-каналі.

Додамо, що послуга реалізується Мінцифрою разом з Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні в межах "Проєкту підтримки Дія" за фінансування уряду Японії.

Хто має право на отримання субсидії у 2024 році

Право на отримання субсидії мають як громадяни України, так і іноземці, що законно перебувають на території країни та проживають у багатоквартирних або приватних будинках. Отримати допомогу можуть сім'ї, у яких плата за комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж.

Постанова КМУ "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" від 27 липня 1998 року №1156 визначає, що субсидія призначається, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї. З 1 числа місяця, що настане за місяцем завершення воєнного стану в Україні, базова норма плати за послуги становитиме 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, зазначила в коментарі Delo.ua юрист юридичної компанії RIYAKO&PARTNERS Наталія Василюк.

Як і раніше, оформити та отримати субсидію у 2024 році зможуть особи, які:

зареєстровані в житловому приміщенні;

не зареєстровані, але фактично проживають у ньому на підставі договору оренди житла;

не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладеного договору оренди, якщо вони є внутрішніми переселенцями;

індивідуальний забудовник, якому потрібна допомога на оплату комуналки, коли будинок ще не увійшов в експлуатацію, але ЖК-послуги нараховують у повному обсязі.

Станом на листопад 2023-го субсидії на оплату комунальних послуг отримували понад 1,3 млн українських сімей. Під час опалювального сезону 2022/2023 українцям у середньому виплачували до 1600 гривень субсидії щомісяця. У 2024-му сума буде більшою, враховуючи подорожчання електроенергії.

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