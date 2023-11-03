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ІТ та Телеком
Дата публікації

Відтепер штраф за адмінпорушення можна сплатити в "Дії": як це зробити

дія
Сплачуйте штрафи за адмінпорушення без походів до суду, черг та папірців. Фото: Мінцифри

У Мінцифрі повідомили, що запустили в Дії нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф.

"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в "Дії". Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні", - зазначив Федоров.

Він додав, що квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.

Як це працює?

  • Зайдіть у Дію
  • натисніть Послуги - Штрафи - Судові штрафи
  •  виберіть потрібний штраф
  •  сплатіть з Google чи Apple Pay.

Раніше для цього доводилося приходити до суду, годинами стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім іти в банк та сплачувати штраф за квитанцією.

Нагадаємо, одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.

Автор:
Світлана Манько