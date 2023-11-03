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Категория
IT и Телеком
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Теперь штраф за админнарушения можно оплатить в "Дії": как это сделать

Дія
Оплачивайте штрафы за админнарушения без походов в суд, очереди и бумажек. Фото: Минцифры

В Минцифри сообщили, что запустили в “Дії” новую услугу, с помощью которой украинцы могут заплатить штраф за админнарушения в приложении.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он напомнил, что по опрометчивости можно совершить админнарушения. К примеру, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф.

"Теперь украинцы могут заплатить штраф за админнарушения прямо в "Дії". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне", - отметил Федоров.

Он добавил, что квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

Как это работает?

  • Зайдите в "Дію"
  • нажмите Услуги - Штрафы - Судебные штрафы
  • выберите нужный штраф
  • оплатите с Google или Apple Pay.

Раньше для этого приходилось приходить в суд, часами стоять в очереди, чтобы получить бумажное решение и реквизиты для уплаты. А потом идти в банк и платить штраф по квитанции.

Напомним, одна из самых популярных услуг снова доступна в приложении и на портале "Дія". Чтобы изменить место регистрации, больше не нужно проходить квест по госучреждениям и собирать бумаги, а достаточно сделать всего несколько кликов в смартфоне.

Автор:
Светлана Манько