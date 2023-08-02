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Змінити місце проживання знову можна в "Дії": як це зробити
Одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Змінюйте місце проживання в кілька кліків — повернули в Дію та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в Дії — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", - зазначив Федоров.
Він зауважує, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, треба отримати дозвіл другого з батьків.
"Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення", - додав Федоров.
Що потрібно, щоб скористатися сервісом?
- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії
- мати податковий номер
- бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року
- житло не має бути в іпотеці.
Усі деталі щодо зміни місця проживання онлайн дізнавайтеся у відео.
Нагадаємо, можливість змінити місце реєстрації онлайн зʼявилася ще в листопаді 2021 року. Тоді на обробку запиту виділяли один день.
Однак після початку повномасштабної війни доступ до послуги закрили.
Для внутрішньо переміщених осіб послугу зміни місця проживання в застосунку "Дія" запустили в грудні 2022 року.