Змінити місце проживання знову можна в "Дії": як це зробити

Одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Змінюйте місце проживання в кілька кліків — повернули в Дію та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в Дії — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", - зазначив Федоров.

Він зауважує, що послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, треба отримати дозвіл другого з батьків.

"Також разом з Міноборони працюємо над відновленням послуги для чоловіків призовного віку. Чекайте на оновлення", - додав Федоров.

Що потрібно, щоб скористатися сервісом?

мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії

мати податковий номер

бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року

житло не має бути в іпотеці.

Усі деталі щодо зміни місця проживання онлайн дізнавайтеся у відео.

Нагадаємо, можливість змінити місце реєстрації онлайн зʼявилася ще в листопаді 2021 року. Тоді на обробку запиту виділяли один день.

Однак після початку повномасштабної війни доступ до послуги закрили.

Для внутрішньо переміщених осіб послугу зміни місця проживання в застосунку "Дія" запустили в грудні 2022 року.