Сменить место жительства снова можно в приложении "Дія": как это сделать

Одна из самых популярных услуг снова доступна в приложении и на портале "Дія". Чтобы изменить место регистрации, больше не нужно проходить квест по госучреждениям и собирать бумаги, а достаточно сделать всего несколько кликов в смартфоне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Изменяйте место жительства в несколько кликов — вернули в Дію и усовершенствовали одну из самых популярных услуг. Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАПы и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в Дії — и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", – отметил Федоров.

Он добавил, что услугой могут пользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Чтобы изменить место жительства ребенка, нужно получить разрешение второго родителя.

"Также вместе с Минобороны работаем над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста. Ждите обновления", - добавил Федоров.

Что нужно, чтобы воспользоваться сервисом?

иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії

иметь налоговый номер

быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года

жилье не должно быть в ипотеке.

Все детали по изменению места жительства онлайн узнайте в видео.

Напомним, возможность сменить место регистрации онлайн появилась еще в ноябре 2021 года. Тогда для обработки запроса выделяли один день.

Однако после начала полномасштабной войны доступ к услуге был закрыт.

Для внутренне перемещенных лиц услугу изменения места жительства в приложении "Дія" запустили в декабре 2022 года.