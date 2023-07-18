Украинцы более 200 тысяч раз отменили справку ВПЛ через "Дію": в Минцифры отчитываются о результатах цифровизации

В сервис государственных услуг "Дія" систематически добавляют новые возможности для внутренне перемещенных лиц. Минцифры зафиксировало, что некоторыми из них граждане стали пользоваться более активно, чем в оффлайне.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На середину июля более 200 тысяч раз украинцы отменили справку переселенца и 110 тысяч сменили место жительства.

Комплексной услугой для ВПЛ в приложении "Дія" воспользовались уже более 1,4 млн украинцев. А за первые сутки работы услуги отменой справки ВПЛ в "Дії" ею воспользовались больше украинцев, чем через месяц в оффлайне.

"Раньше, чтобы получить госуслуги для переселенцев, нужно было идти в органы соцзащиты физически. И делать это при каждом переезде в случае изменения места жительства. С отменой справки — люди чаще не доходили в госорганы офлайн и не отменяли статус, когда вернулись домой", – отмечает Федоров.

Напомним, для внутренне перемещенных лиц услугу смены места жительства в приложении "Дія" запустили в декабре 2022 года. Недавно в приложении начали бета-тестирование обновленной услуги изменения места жительства для всех граждан.