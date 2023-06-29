Украинцы смогут в "Дії" выбирать проекты развития регионов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9165 "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по использованию средств государственного фонда регионального развития. Документ предусматривает избрание проектов, в том числе путем голосования через "Дію".

Об этом 29 июня сообщил нардеп от фрукции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, во время голосования гражданин может отдать один голос за одну инвестиционную программу (проект) региона по месту регистрации места жительства или по месту жительства внутренне перемещенного лица.

Проекты развития регионов, которые граждане будут выбирать в "Дії", будут профинансированы из Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, которое было одним из инициаторов, отметили, что ранее граждане были лишены инструментов прямого участия в отборе таких проектов.

Чтобы привлечь финансирование, громады должны будут представлять проекты, которые будут направлены на развитие, восстановление или строительство критической инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, больниц, ЦНАПов, центров безопасности и укрытий, усиления региональной и локальной экономики в условиях вызовов военного положения или создание условий для релокации производств.

"Законопроект сохраняет конкурсные принципы, то есть будут выбираться лучшие из лучших проектов. А на финальном этапе голосование будет проводиться среди жителей громад через "Дію" – каждый из нас сможет отдать свой голос за один проект в соответствии со своим местом регистрации или по месту пребывания (для ВПЛ) "По результатам открытого опроса формируются списки проектов-победителей, а Министерство восстановления представляет правительству соответствующие предложения для распределения средств ДФРР", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, что в Украине приняли решение не ждать завершения войны, а начать восстановление уже сейчас там, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью. Например, недавно правительство выделило 1,5 миллиарда гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов.

По последним подсчетам, только жилищный фонд страны понес убытки более чем на 54 млрд долларов.