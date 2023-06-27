Из-за войны разрушено 87 млн квадратных метров жилья на $54 миллиарда, - KSE

Из-за полномасштабной российской агрессии по состоянию на июнь 2023 года было повреждено или разрушено 8,6% от общей площади жилищного фонда Украины, а именно 87 млн квадратных метров. Сумма ущерба составляет более 54 млрд долларов.

Такие данные обнародовала Киевская школа экономики (KSE) в рамках проекта "Россия заплатит".

Отмечается, что убытки жилищного фонда Украины составляют более трети от общего прямого ущерба инфраструктуры и активов Украины.

Сколько домов разрушено в результате российской агрессии

"Из общей суммы прямого ущерба жилищного фонда львиная доля — $46,6 млрд — от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным в общей сложности пострадали 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены", - отмечают KSE.

Также более $7 млрд прямого ущерба — следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушены почти 59 тысяч.

Кроме того, в результате боевых действий пострадали 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.

"Суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда по состоянию на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов - 87 миллионов м2, что составляет 8,6% от общей площади жилищного фонда Украины", - отмечают в KSE.

Какие города пострадали больше всего

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская .

По оценкам экспертов, в Донецкой области полностью разрушены (степень разрушения - более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской - 6.7 тысяч, в Луганской - более 2.5 тысяч.

В столице за время полномасштабного вторжения были разрушены и повреждены 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.

Среди городов наиболее разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе.

Так, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

Аналитики отмечают, что данные об убытках жилищного фонда содержат информацию по состоянию на май 2023 года, и не учитывают прямые потери, причиненные подрывом Каховской ГЭС, в результате которого пострадали 48 населенных пунктов.

По предварительным данным KSE, в населенных пунктах Корсунка, Казачьи Лагеря, Райске и Новая Каховка, взявших на себя основной удар после прорыва плотины ГЭС, пострадали не менее 19 тысяч домов.