Убытки в сельском хозяйстве Украины из-за войны превысили $40 млрд — исследование

С начала полномасштабной войны украинский аграрный сектор понес $40,2 млрд прямых и косвенных убытков в результате боевых действий.

Об этом свидетельствуют последние подсчеты Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школе Экономики (KSE Agrocenter).

Российская агрессия нанесла украинской отрасли сельского хозяйства прямой ущерб на $8,7 млрд, что на $2,1 млрд больше, чем оценено в ноябре 2022 года. Основная сумма убытков ($6 млрд) приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику и хранилища для изготовленной продукции.

По состоянию на конец мая сумма косвенного ущерба АПК в результате войны достигла $31,5 млрд, что на $2,76 млрд меньше, чем оценено в ноябре 2022 года. В этой категории основные потери связаны с уменьшением производства растениеводческой продукции — почти половина всех косвенных потерь ($14,3 млрд).

Потери зерновой отрасли оцениваются в $14,3 млрд. Наибольшие потери приходятся на пшеницу - $2,9 млрд, на подсолнечник - $2,5 млрд, на кукурузу - $1,7 млрд.

Что касается животноводства, то наибольшие потери понесло производство молока и яиц. Они составляют $254,2 млн и $159,7 млн соответственно. Потери скотоводства и продукции животноводства вследствие уменьшения поголовья, включая свиней, крупного рогатого скота, птицы, овец, коз, воска и пчелиного меда оценивают в $210,5 млн. Ущерб из-за снижения продуктивности скота составляет $1,1 млрд.

Сейчас для восстановления отрасли, по оценке KSE, нужно не менее $29,7 млрд.

Данные: KSE Данные: KSE Данные: KSE

Ранее в KSE сообщали, что за год войны больше всего от российской агрессии в агросекторе пострадала сельхозтехника, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. Всего за год было повреждено или разрушено 109,6 тыс единиц сельхозтехники.