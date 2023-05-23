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Категорія
Агро
Дата публікації

Збитки у сільському господарстві України через війну перевищили $40 млрд — дослідження

Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse
Російська ракета впала посеред поля в Нікопольському районі. Фото: Facebook очільника Нікопольської РДА Євгена Євтушенка

Від початку повномасштабної війни український аграрний сектор зазнав $40,2 млрд прямих та непрямих збитків внаслідок бойових дій.

Про це свідчать останні підрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі Економіки (KSE Agrocenter).

Російська агресія завдала українській галузі сільського господарства прямих збитків на $8,7 млрд, що на $2,1 млрд більше, ніж оцінено у листопаді 2022 року. Основна сума збитків ($6 млрд) припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку і сховища для виготовленої продукції.

Станом на кінець травня сума непрямих збитків АПК внаслідок війни досягла $31,5 млрд, що на $2,76 млрд менше, ніж оцінено у листопаді 2022 року. У цій категорії основні втрати пов’язані зі зменшенням виробництва рослинницької продукції — це майже половина усіх непрямих втрат ($14,3 млрд).

Втрати зернової галузі оцінюються в $14,3 млрд. Найбільші втрати припадають на пшеницю — $2,9 млрд, на соняшник – $2,5 млрд, на кукурудзу – $1,7 млрд.

Щодо тваринництва, то найбільші втрати зазнало виробництво молока та яєць. Вони становлять $254,2 млн і $159,7 млн відповідно. Втрати іншої худоби та продукції тваринництва внаслідок зменшення поголів’я, включаючи свиней, великої рогатої худоби, птиці, овець, кіз, бджолиного воску та меду оцінюють в $210,5 млн дол. Збитки через зниження продуктивності худоби становлять $1,1 млрд.

Наразі для відновлення галузі, за оцінко KSE, потрібно щонайменше $29,7 млрд.

Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse
Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse
Дані: KSE
Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse
Дані: KSE
Збитки сільському господарству, збитки апк, підрахунки kse
Дані: KSE

Раніше в KSE повідомляли, що за рік війни найбільше від російської агресії в агросекторі постраждала сільгосптехніка, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис одиниць сільгосптехніки.

Автор:
Віта Молодан