В Україні підрахували суму збитків агросектору та земельним ресурсам України від війни

За рік повномасштабної війни сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України, складає $8,7 млрд. Про це повідомила Київська школа економіки (KSE) з посиланням на власні підрахунки.

Найбільше від російської агресії в агросекторі постраждала сільгосптехніка, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків в АПК пов'язана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. KSE зафіксовала понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1,87 млрд.

Крім того, сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3,25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у $1,33 млрд.

В розрізі регіонів, якщо оцінювати збитки, завдані агросектору, то найбільше постраждали Луганська, Херсонська, Донецька, Харківська та Запорізька області.

Джерело фото: KSE

Оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає такі втрати:

сільськогосподарської техніки, елеваторів та інших зерносховищ;

тваринництва від загибелі та забою тварин через неможливість їхнього утримання;

виробників багаторічних культур через пошкодження насаджень;

бджільництва;

факторів виробництва та готової продукції через їх пошкодження та крадіжки.

Нагадаємо, раніше KSE публікувала свої розрахунки, які свідчать про те, що з лютого 2022 року Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $143,8 млрд. З грудня 2022 року до лютого 2023 року сума зросла ще на понад $ 5 млрд.