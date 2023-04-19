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Категорія
Агро
Дата публікації

В Україні підрахували суму збитків агросектору та земельним ресурсам України від війни

апк, збитки, сільське господарство
Під час роботи в полі в Харківській області, прямо у трактор влучила ракета, 2022 рік. Фото: пресслужба Нацполіції

За рік повномасштабної війни сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України, складає $8,7 млрд. Про це повідомила Київська школа економіки (KSE) з посиланням на власні підрахунки.

Найбільше від російської агресії в агросекторі постраждала сільгосптехніка, внаслідок чого оціночні втрати виробників складають понад $4,65 млрд. Загалом внаслідок війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис одиниць сільгосптехніки.

Друга за розміром категорія збитків в АПК пов'язана зі знищенням та крадіжками виробленої продукції. KSE зафіксовала понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в $1,87 млрд.

Крім того, сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3,25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється у $1,33 млрд.

В розрізі регіонів, якщо оцінювати збитки, завдані агросектору, то найбільше постраждали Луганська, Херсонська, Донецька, Харківська та Запорізька області.

Фото 2 — В Україні підрахували суму збитків агросектору та земельним ресурсам України від війни
Джерело фото: KSE

Оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає такі втрати: 

  • сільськогосподарської техніки, елеваторів та інших зерносховищ;
  • тваринництва від загибелі та забою тварин через неможливість їхнього утримання;
  • виробників багаторічних культур через пошкодження насаджень;
  • бджільництва;
  • факторів виробництва та готової продукції через їх пошкодження та крадіжки. 

Нагадаємо, раніше KSE публікувала свої розрахунки, які свідчать про те, що з лютого 2022 року Росія завдала збитків українській інфраструктурі на $143,8 млрд. З грудня 2022 року до лютого 2023 року сума зросла ще на понад $ 5 млрд.   

Автор:
Віта Молодан