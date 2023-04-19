В Украине подсчитали сумму ущерба агросектору и земельным ресурсам Украины от войны

За год полномасштабной войны сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины, составляет $8,7 млрд. Об этом сообщила Киевская школа экономики (KSE) со ссылкой на собственные подсчеты.

Больше всего от российской агрессии в агросекторе пострадала сельхозтехника, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109,6 тыс единиц сельхозтехники.

Вторая по размеру категория убытков в АПК связана с уничтожением и воровством производимой продукции. KSE зафиксировала более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в $1,87 млрд.

Кроме того, суммарная емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн производимой продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3,25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость обновления разрушенных мощностей оценивается в $1,33 млрд.

В разрезе регионов, если оценивать ущерб, причиненный агросектору, больше всего пострадали Луганская, Херсонская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области.

Источник фото: KSE

Оценка прямых потерь агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной инфраструктуры включает следующие потери:

сельскохозяйственной техники, элеваторов и других зернохранилищ;

животноводства от гибели и убоя животных из-за невозможности их содержания;

производителей многолетних культур из-за повреждений насаждений;

пчеловодства;

факторов производства и готовой продукции из-за их повреждения и воровства.

Напомним, ранее KSE публиковала свои расчеты, свидетельствующие о том, что с февраля 2022 года Россия нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $143,8 млрд. С декабря 2022 года до февраля 2023 года сумма выросла еще более чем на $5 млрд.