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Росію не запрошували на Глобальний саміт миру, - МЗС Швейцарії

Росію не запрошували на Глобальний саміт миру, - МЗС Швейцарії
Фото: Depositphotos

Представників Російської Федерації не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії у червні 2024 року. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.

"Швейцарія завжди демонструвала готовність запросити Росію на цей саміт. Однак Росія неодноразово та публічно заявляла, що не зацікавлена в участі у цьому", - повідомили у швейцарському МЗС.

Там додали, що Глобальний саміт миру покликаний започаткувати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - зауважили у відомстві.

Коли відбудеться Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, повідомила президент Швейцарії Віола Амерд.

На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу.

Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбувалися в останні місяці довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях.

Мета Глобального саміту миру

Головна мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Для цього саміт має намір:

  • надати платформу для діалогу про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН; 
  • сприяти загальному розумінню можливих рамок задля досягнення цієї мети; 
  • спільно визначити дорожню карту із залучення обох сторін у майбутній мирний процес.

Зазначається, що участь широкого кола держав та їх внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей.

Що передбачає Формула миру Зеленського

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

  • радіаційна та ядерна безпека; 
  • продовольча безпека; 
  • енергетична безпека; 
  • звільнення всіх полонених і депортованих; 
  • виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; 
  • виведення російських військ і припинення бойових дій; 
  • відшкодування збитків; 
  • негайний захист природи; 
  • недопущення ескалації; 
  • фіксація закінчення війни.

Президент наголосив на тому, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко