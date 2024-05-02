Росію не запрошували на Глобальний саміт миру, - МЗС Швейцарії

Представників Російської Федерації не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії у червні 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.

"Швейцарія завжди демонструвала готовність запросити Росію на цей саміт. Однак Росія неодноразово та публічно заявляла, що не зацікавлена в участі у цьому", - повідомили у швейцарському МЗС.

Там додали, що Глобальний саміт миру покликаний започаткувати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - зауважили у відомстві.

Коли відбудеться Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, повідомила президент Швейцарії Віола Амерд.

Honored to invite global leaders to the first Summit on Peace in #Ukraine.



🗓️ 15-16 June

📍 Bürgenstock 🇨🇭

ℹ️ https://t.co/csRDnzLs1i



Let's advance dialogue based on the UN Charter towards a #PathToPeace.



Global collaboration is key to shape a peaceful #future. #UAPeaceSummit pic.twitter.com/GdD8dCPdsb — Viola Amherd (@Violapamherd) May 2, 2024

На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу.

Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбувалися в останні місяці довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях.

Мета Глобального саміту миру

Головна мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Для цього саміт має намір:

надати платформу для діалогу про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН;

сприяти загальному розумінню можливих рамок задля досягнення цієї мети;

спільно визначити дорожню карту із залучення обох сторін у майбутній мирний процес.

Зазначається, що участь широкого кола держав та їх внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей.

Що передбачає Формула миру Зеленського

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Президент наголосив на тому, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Фото: ua.depositphotos.com