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Росію не запрошували на Глобальний саміт миру, - МЗС Швейцарії
Представників Російської Федерації не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії у червні 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.
"Швейцарія завжди демонструвала готовність запросити Росію на цей саміт. Однак Росія неодноразово та публічно заявляла, що не зацікавлена в участі у цьому", - повідомили у швейцарському МЗС.
Там додали, що Глобальний саміт миру покликаний започаткувати мирний процес.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Швейцарія переконана, що Росія має бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - зауважили у відомстві.
Коли відбудеться Глобальний саміт миру
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток в швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, повідомила президент Швейцарії Віола Амерд.
На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу.
Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбувалися в останні місяці довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях.
Мета Глобального саміту миру
Головна мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Для цього саміт має намір:
- надати платформу для діалогу про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні на основі міжнародного права та Статуту ООН;
- сприяти загальному розумінню можливих рамок задля досягнення цієї мети;
- спільно визначити дорожню карту із залучення обох сторін у майбутній мирний процес.
Зазначається, що участь широкого кола держав та їх внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей.
Що передбачає Формула миру Зеленського
У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить наступні пункти:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- відшкодування збитків;
- негайний захист природи;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Президент наголосив на тому, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.
Фото: ua.depositphotos.com