До 2036 року Швейцарія виділить на відновлення України €5 млрд

Протягом наступних 12 років Швейцарія посилить підтримку України, витративши на ці потреби 5 мільярдів євро. Зокрема, гроші будуть витрачені на гуманітарні потреби населення України, її економічний розвиток та довгострокове відновлення.

Про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Зазначається, що першим кроком до цього буде виділення до 2028 року з бюджету міжнародного співробітництва близько 1,5 млрд євро.

"Цією сумою Швейцарія посилає сигнал солідарності з людьми, які постраждали від війни в Україні, та робить свій внесок у більшу стабільність на європейському континенті", - заявили у Федеральній раді.

Там також нагадали, що Швейцарія та Україна дали старт процесу політичної реконструкції на Конференції з відновлення України у Лугано у липні 2022 року, де 59 делегацій держав та міжнародних організацій узгодили "Луганські принципи" та заклали наріжні камені процесу політичної реконструкції.

На сьогоднішній день Швейцарія витратила близько 3 мільярдів євро на ці та інші заходи на користь людей, які постраждали від війни в Україні.

"Завдяки запланованим заходам, і тим, що прийняті на сьогоднішній день, Швейцарія робить свій внесок у стабільність у Європі та скорочення міграційних потоків, а також опосередковано зміцнює безпеку, процвітання та незалежність своєї країни", - наголошують у Федеральній раді.

На засіданні Федеральна рада також доручила швейцарським МЗС та Мінекономіки розробити спільну програму для допомоги Україні з відповідними механізмами моніторингу.

"Вона покликана забезпечити адресну та ефективну підтримку та повинна керуватися сімома принципами Лугано: партнерство, реформи, прозорість/підзвітність/верховенство закону, демократична участь, участь багатьох зацікавлених сторін, рівність/інклюзивність, стійкість", - наголосили у Раді.

Нагадаємо, 15 січня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президентка Швейцарії Віола Амгерд підтвердила, що саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії.

Також тоді було оголошено про надання Україні близько €1,6 млрд допомоги в період з 2025 до 2028 року.

А днями в інтерв'ю на Чернігівщині в ефірі телемарафону "Єдині новини" Зеленський повідомив, що дата проведення Глобального саміту миру буде узгоджена найближчими днями.

Також повідомлялося, що Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

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