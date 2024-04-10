До 2036 года Швейцария выделит на восстановление Украины €5 млрд

В течение следующих 12 лет Швейцария усилит поддержку Украины, потратив на эти нужды 5 миллиардов евро. В частности, деньги будут потрачены на гуманитарные нужды населения Украины, ее экономическое развитие и долгосрочное восстановление.

Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Отмечается, что первым шагом к этому станет выделение к 2028 году из бюджета международного сотрудничества около 1,5 млрд евро.

"Этой суммой Швейцария посылает сигнал солидарности с людьми, пострадавшими от войны в Украине, и вносит свой вклад в большую стабильность на европейском континенте", - заявили в Федеральном совете.

Там также напомнили, что Швейцария и Украина дали старт процессу политической реконструкции на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года, где 59 делегаций государств и международных организаций согласовали "Луганские принципы" и заложили краеугольные камни процесса политической реконструкции.

На сегодняшний день Швейцария потратила около 3 миллиардов евро на эти и другие меры в пользу пострадавших от войны в Украине людей.

"Благодаря запланированным мерам и тем, что приняты на сегодняшний день, Швейцария вносит свой вклад в стабильность в Европе и сокращение миграционных потоков, а также косвенно укрепляет безопасность, процветание и независимость своей страны", - подчеркивают в Федеральном совете.

На заседании Федеральный совет также поручил швейцарским МИДам и Минэкономики разработать совместную программу для помощи Украине с соответствующими механизмами мониторинга.

"Она призвана обеспечить адресную и эффективную поддержку и должна руководствоваться семью принципами Лугано: партнерство, реформы, прозрачность/подотчетность/верховенство закона, демократическое участие, участие многих заинтересованных сторон, равенство/инклюзивность, устойчивость", - подчеркнули в Совете.

Напомним, 15 января после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Швейцарии Виола Амгерд подтвердила, что саммит по Формуле мира может состояться в Швейцарии.

Также тогда было объявлено о предоставлении Украине около €1,6 млрд помощи в период с 2025 по 2028 год.

На днях в интервью на Черниговщине в эфире телемарафона "Единые новости" Зеленский сообщил, что дата проведения Глобального саммита мира будет согласована в ближайшие дни.

Также сообщалось, что Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России.

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