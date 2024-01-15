Швейцария подтвердила намерения принять Глобальный саммит мира и объявила о пакете помощи для Украины

Президент Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 января подтвердила, что саммит по Формуле мира может состояться в Швейцарии. Кроме того, она объявила о новом пакете помощи для Украины в размере 1,5 млрд франков.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

"Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на самом высоком уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешен", - сказала Амгерд.

По ее словам, вопрос о внедрении мирных инициатив Киева был одним из главных во время ее встречи с украинским президентом.

Президент Швейцарии отметила, что представители обеих стран немедленно начнут подготовку к мирной конференции, и "с нашей стороны мы уже назначили человека, который будет этим заниматься".

"Швейцария всегда будет выступать в поддержку продолжительного мира. И мы рады, что Швейцария может внести в это вклад", - добавила она.

Кроме того, было объявлено о предоставлении Украине 1,5 млрд франков (около €1,6 млрд) помощи в период с 2025 по 2028 год.

"Швейцария делает большой фокус на восстановлении... Политическим компасом восстановления служат принципы, заложенные на конференции в Лугано. В поддержку Украины Швейцария запланировала на период с 2025-го по 2028 год 1,5 млрд франков в рамках стратегии по международному сотрудничеству", - заявила Амгерд.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе прошла четвертая встреча советников глав государств для обсуждения украинской Формулы мира. В ходе встречи было определено, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей мировой и региональной безопасности, а война против Украины - один из ключевых факторов дестабилизации в мире.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в ходе консультаций в Давосе обсудили еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

Эта встреча для обсуждения украинской Формулы мира является продолжением тех, которые состоялись в Копенгагене 24 июня 2023 года, Джидде 5 августа 2023 года и на Мальте 28 октября 2023 года. Их целью является наработка единого и общего подхода к тому, как завершить войну против Украины справедливым и устойчивым миром, а также – как преодолеть глобальные последствия войны.

Что предусматривает Формула мира Зеленского

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит следующие пункты:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Президент подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.