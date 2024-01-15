Работы много, но все на одной волне, – Ермак о результатах встречи в Давосе

В ходе встречи по формуле мира в Давосе было определено, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей мировой и региональной безопасности, а война против нашего государства составляет один из ключевых факторов дестабилизации в мире.

Об этом говорится в совместном коммюнике представителей Швейцарии и Украины во время четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоялась 14 января в Давосе.

Коммюнике подчеркивает необходимость усиления мирных усилий для завершения войны и преодоления последствий военных кризисов по всему миру. Определены задачи мирового сообщества в не только завершении конфликта, но и преодолении его последствий.

Ключевой упор делается на том, что устойчивый и справедливый мир для Украины и мира должен соответствовать принципам Устава ООН, резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и основным принципам международного права.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в ходе консультаций в Давосе обсудили еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторению войны, а также вопросу подтверждения окончания войны.

"У нас еще много работы впереди, но мы все на одной волне. И это очень вдохновляет. В течение двух лет этой ужасной войны Украина живет, борется. И, без сомнения, победит", – подчеркнул Андрей Ермак.

Отмечается, что данная встреча создала необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которые могут определить пути создания общей основы для общего видения и достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине. Кроме того, указывается возможность проведения тематических встреч на разных уровнях для разработки конкретных предложений для лидеров.

Напомним, эта встреча для обсуждения украинской Формулы мира является продолжением в Копенгагене 24 июня 2023 года, Джидди 5 августа 2023 года и на Мальте 28 октября 2023 года. Их целью является выработка единого и общего подхода к тому, как завершить войну против Украины справедливым и устойчивым миром, а также – как преодолеть глобальные последствия войны.

Формула мира Зеленского

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

радиационная и ядерная сохранность;

продовольственная безопасность;

энергетическая сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возмещение ущерба;

немедленная защита природы;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны

Тогда президент отмечал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.