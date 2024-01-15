Роботи багато, але всі на одній хвилі, – Єрмак про результати зустрічі в Давосі

Під час зустрічі щодо Формули миру в Давосі було визначено, що безпека України є невід'ємною складовою світової та регіональної безпеки, а війна проти нашої держави становить один із ключових факторів дестабілізації у світі.

Про це вказано у спільному комюніке представників Швейцарії та України під час четвертої зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася 14 січня в Давосі.

Комюніке підкреслює необхідність значного посилення мирних зусиль для завершення війни та подолання наслідків воєнних криз по всьому світу. Визначено завдання світової спільноти у не тільки завершенні конфлікту, але й подоланні його наслідків.

Ключовий акцент робиться на тому, що стійкий та справедливий мир для України та світу повинен відповідати принципам Статуту ООН, резолюціям Генеральної асамблеї ООН та основним принципам міжнародного права.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час консультацій у Давосі обговорили ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

"У нас іще багато роботи попереду, але ми всі на одній хвилі. І це дуже надихає. Упродовж двох років цієї жахливої війни Україна живе, бореться. І, без сумніву, переможе", – наголосив Андрій Єрмак.

Зазначається, що дана зустріч створила необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може визначити шляхи створення спільної основи для спільного бачення та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. Крім того, вказується на можливість проведення тематичних зустрічей на різних рівнях для розробки конкретних пропозицій для лідерів.

Нагадаємо, ця зустріч для обговорення української Формули миру є продовженням тих, які відбулися в Копенгагені 24 червня 2023 року, Джидді 5 серпня 2023 року та на Мальті 28 жовтня 2023 року. Їх метою є напрацювання єдиного та спільного підходу у тому, як завершити війну проти України справедливим та стійким миром, а також – як подолати глобальні наслідки війни.

Формула миру Зеленського

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

відшкодування збитків;

негайний захист природи;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Тоді президент наголошував, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.