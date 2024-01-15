У Зеленського заявили, що Україна не погодиться на "замороження" конфлікту

Українська влада не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України.

Про це заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак під час зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.

"Президент і його команда ніколи не погодяться і не приймуть жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством. Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що за два роки жорстокої війни Україна та українці довели свою здатність перемогти у боротьбі проти агресії Росії.

"Я вважаю, Україна показує, що ми можемо виграти. Звісно, з допомогою та підтримкою друзів і я сподіваюсь, що це продовжиться", - підкреслив Єрмак.

Він переконаний, що Україна отримає фінансову підтримку від США та Європейського Союзу.

"Ми сподіваємося та віримо, що голосування по новому бюджету США з підтримкою для України відбудеться найближчим часом. Я також дуже позитивно розглядаю можливість ухвалення 50 мільярдів євро нашими європейськими друзями", - зазначив керівник ОП.

Він наголосив, що у всіх учасників перемовин є спільне бачення загальних принципів української формули миру, які стосуються незалежності, територіальної цілісності України та статуту ООН.

"Важливо, що всі країни, які долучаються, справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід... І це добре, тому що універсальна формула й план - це поєднання різних позицій і зусиль, але, знову ж таки, базуючись на головних принципах, на які спирається міжнародне право та статут ООН", - додав Єрмак.

Переговори з РФ неможливі до повної деокупації території України

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна з Росією вступила в нову фазу. Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу, але ЗСУ не відступають, а продовжують чинити опір російським окупантам.

Українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Раніше видання Reuters писало, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.