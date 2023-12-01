Україна не досягла бажаних результатів у ході контрнаступу: війна з Росією вступила в нову фазу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна з Росією вступила в нову фазу. Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу, але ЗСУ не відступають, а продовжують чинити опір російським окупантам.

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Про це Зеленський заявив в інтерв'ю АР.

"Задоволений, що ми не відступаємо в бою з другою армією світу"

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому - це нова фаза війни", - сказав президент.

За його словами, зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не приніс бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил.

Однак, попри невдачі, Зеленський наголосив, що Україна не здасться.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволеним, але я також не можу занадто скаржитися", - наголосив президент.

Щодо чуток, що його починають схиляти до переговорів із РФ, Зеленський відповів: "Я поки цього не відчуваю. Деякі голоси завжди чути".

Україна не досягла бажаних результатів у ході літнього контрнаступу

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав Зеленський.

Він додав, що чисельність особового складу ЗСУ не дозволяє провести швидкий наступ.

"Бракає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися, що ми маємо капітулювати. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що війна Ізраїлю та ХАМАС вже скоротила постачання допомоги Україні.

"Тільки сліпий цього не бачить. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", – наголосив Зеленський

За його словами, у пріоритеті України зараз – виробництво власної зброї, але на це потрібні західні кредити та контракти.

"Це вихід. Дайте нам ці можливості, і ми будуватимемо. Хоч би які зусилля і час це зажадав, ми зробимо це, і зробимо це дуже швидко", — підкреслив президент.

Він вважає, що "ніщо не лякає Росію більше, ніж самодостатня у військовому відношенні Україна".

Вибори під час війни

За словами Зеленського, війна унеможливила проведення президентських виборів в Україні.

Президент зачвив, що готовий провести вибори, але більшість українців цього не хоче, вважаючи їх "небезпечними та безглуздими".

Зеленський каже, що у нього "немає слів, щоб описати, наскільки складна ця робота, але він також не може собі уявити, що залишить цю посаду".

"Чесно кажучи, ви не можете цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно і безумовно демотивувало", - заявив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Президент заперечив, що США та Європейський Союз почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих перемовин із Росією і заявив, що тиску на нього немає.