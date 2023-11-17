Зеленський заявив, що поставки 155-мм снарядів скоротилися: вплинула війна в Ізраїлі

Постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм в Україну сповільнилося. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Barron’s.

За його словами, скорочення поставок відбулося після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні.

"Це не те, що США сказали: ми нічого Україні не даємо. Ні! Просто всі борються за (запаси) самі. Це життя. Я не кажу, що це позитивно, але це життя, і ми повинні захищати те, що наше", – висловився очільник держави.

Снаряди 155 мм: конкуренція між Україною та Ізраїлем

Видання Axios із посиланням на джерела повідомляло про плани США надати Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які були призначені для України. Передбачалося, що ці боєприпаси будуть виділені з резервних запасів Штатів.

За даними ЗМІ, вказані снаряди зберігалися в Ізраїлі в межах угоди між двома країнами.

При цьому співрозмовники Axios серед американських чиновників припускали, що перенаправлення боєприпасів не вплине на здатність України продовжувати боротьбу з РФ.

Крім поставок із боку США, Україна має обіцянку від Євросоюзу, яка передбачала, що протягом року, до березня 2024-го, блок надасть мільйон боєприпасів. Однак ЄС не встигне виконати цей план. Як пояснював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це повʼязано з бюрократичними перепонами.

Тим часом РФ, за даними розвідки Південної Кореї, про які писало Yonhap, із серпня отримала понад мільйон артилерійських боєприпасів від КНДР. У Сеулі вважають, що цієї кількості снарядів Росії достатньо для використання протягом двох місяців.