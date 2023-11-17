Зеленский заявил, что поставки 155-мм снарядов сократились: повлияла война в Израиле

Поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украину замедлились. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Barron's.

По его словам, сокращение поставок произошло после атаки боевиков ХАМАС на Израиль в октябре.

"Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет! Просто все борются за (запасы) сами. Это жизнь. Я не говорю, что это положительно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что наше", – высказался глава государства.

Снаряды 155 мм: конкуренция между Украиной и Израилем

Издание Axios со ссылкой на источники сообщало о планах США предоставить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Предполагалось, что эти боеприпасы будут выделены из резервных запасов Штатов.

По данным СМИ, указанные снаряды хранились в Израиле в рамках соглашения между двумя странами.

При этом собеседники Axios среди американских чиновников предполагали, что перенаправление боеприпасов не отразится на способности Украины продолжать борьбу с РФ.

Кроме поставок со стороны США, у Украины есть обещание от Евросоюза, которое предусматривало, что в течение года, до марта 2024-го, блок предоставит миллион боеприпасов. Однако ЕС не успеет выполнить этот план. Как объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это связано с бюрократическими препятствиями.

Тем временем РФ, по данным разведки Южной Кореи, о которых писало Yonhap, с августа получила более миллиона артиллерийских боеприпасов от КНДР. В Сеуле считают, что этого количества снарядов России достаточно для использования в течение двух месяцев.