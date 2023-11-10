ЕС предупредил, что вряд ли сможет передать Украине миллион снарядов к марту, – Bloomberg

Европейская служба внешних дел уведомила страны-члены Евросоюза, что блок, вероятно, не достигнет цели по предоставлению 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Представитель Службы отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

Собеседники агентства говорят, что некоторые члены ЕС не желают раскрывать детали поставок и блок может попросить их предоставить больше информации, чтобы иметь полную картину. Этот вопрос будет обсужден на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

Bloomberg пишет, что поставка Украине боеприпасов становится еще более актуальной из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. В ходе встреч на этой неделе некоторые страны ЕС отметили, что поставки вооружения из Северной Кореи в РФ еще больше подчеркивают необходимость повышения эффективности Евросоюза.

Поскольку Украина готовится к длительной войне, любой дефицит в Европе может стать критическим, если поддержка США замедлится или президентская избирательная кампания в следующем году приведет к изменению позиции.

Тем временем страны ЕС продолжают торговаться о предоставлении Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи. А передача нескольких финансовых пакетов приостановилась, поскольку европейские столицы сомневаются и спорят.

Миллион боеприпасов: помощь от ЕС

Евросоюз согласовал предоставление Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев весной этого года.

Однако после достижения консенсуса возник спор по поводу того, откуда эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Как в конце октября сообщало Bloomberg, в следующем году российские заводы поставят 2 млн патронов, в то время как Москва получила боеприпасы из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен.

В ЕС надеялись, что их общая поддержка по объему сравнится с Россией, и что Украина будет иметь преимущество благодаря лучшим стандартам западных снарядов и оружия. Но пока инициатива блока касательно 1 млн снарядов достигла всего около 30% от цели.