Северная Корея передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на несколько месяцев активного ведения огня и которые президент Владимир Путин использует при бомбардировке Украины.

Об этом пишет "Bloomberg".

Сообщается, что с августа было около 10 поставок оружия из Северной Кореи в Россию. КНДР также направила в РФ инструкторов, советовавших как лучше использовать боеприпасы.

Издание пишет, что министр обороны России Сергей Шойгу в конце июля совершил поездку в Северную Корею, после чего Россия отправила в Пхеньян VIP-военный самолет. Это вызвало обеспокоенность тем, что Пхеньян собирается начать передачу оружия России.

В Пхеньяне есть одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, используемых в России.

Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось, поскольку обе страны оказались в глобальной изоляции, а Ким Чен Чен Ин и Путин провели саммит в России в сентябре. В октябре Белый дом заявил, что режим Кима предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

Издание пишет, что продажа боеприпасов может принести миллиарды долларов в казну Кима, потерявшую наличные из-за санкций. Это позволит экономике страны принимать участие в мировой торговле.

В свою очередь Путин пообещал помочь Киму вывести на орбиту спутник-разведчик. Южнокорейское разведывательное агентство сообщило, что Северная Корея получила техническую помощь от России, которая могла бы помочь ей достичь цели размещения объектов в космосе после того, как в этом году дважды не удалось развернуть спутник-шпион.

Напомним, в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты готовы без колебаний ввести новые санкции, если встреча президента России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Инна приведет к передаче оружия между двумя странами.

Заметим, еще в марте США заявляли, что у них есть доказательства того, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

13 октября в СМИ начала появляться информация о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с разным военным оборудованием и боеприпасами, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая самолеты.

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