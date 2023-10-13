Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военной помощью – СМИ

13 октября в СМИ начала появляться информация о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с разным военным оборудованием и боеприпасами, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая самолеты.

Первой об этом написала журналистка Politico Лаура Розен.

По ее информации, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби во время закрытого брифинга в белом доме.

"Теперь есть информация о снабжении Северной Кореей оружия в Россию для использования в Украине. Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов. Сегодня мы публикуем изображения, на которых показано движение контейнеров", - цитирует она Кирби.

NSC’s Kirby: Now have information North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. Today we’re releasing imagery showing movement of containers. pic.twitter.com/LxHwji4sjD — Laura Rozen (@lrozen) October 13, 2023

Похожее сообщение опубликовала и корреспондентка "Голоса Америки" Пэтси Видакусвара.

"США заявляют, что располагают информацией о том, что Северная Корея поставляла оружие в Россию для использования в Украине. За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов", - написала она.

NEW: US says it has information that North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. In recent weeks, North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. - John Kirby, NSC — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) October 13, 2023

Вашингтонский корреспондент азиатского издания Nikkei также обнародовал аналогичную информацию, но добавил, что в обмен на свою помощь Северная Корея хочет получить от России истребители и ракеты "земля-воздух".

North Korea is seeking fighter aircraft, surface-to-air missiles, armored vehicles and other capabilities from Russia, NSC spokesperson Kirby said. It shipped a thousand containers of military equipment to Russia for the war in Ukraine, Kirby added. — Ryo Nakamura (@NikkeiDC_Ryo) October 13, 2023

В США отметили, что внимательно следят за тем, предоставит ли Россия Пхеньяну это оружие, и уже наблюдали, как российские корабли разгружают контейнеры в КНДР. В Белом доме озабочены тем, что это могут быть только первоначальные поставки.

Издание Reuters 13 октября написало, что Белый дом в пятницу назвал "тревожным событием, вызывающим беспокойство" факт передачи Северной Кореей партии оружия России. В США подчеркнули, что это может привести к расширению военного сотрудничества между двумя странами.

Белый дом обнародовал изображение, на котором подробно изображен груз из состава боеприпасов в Северной Корее (КНДР), который был загружен на корабль под российским флагом перед тем, как отправлен на склад на юго-западной границе России. Снабжение происходило с 7 сентября по 1 октября, сообщает Reuters.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этого военного оборудования, которое будет использоваться для нападения на украинские города, убийства украинских мирных жителей и продолжения незаконной войны России", – заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

Обмен оружием между диктаторами

В среду, 12 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в России.

Тогда CNN писало, что Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.

Позже стало известно, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия еще с конца июля получает вооружение от КНДР.