В США сомневаются, что снаряды из КНДР могут повлиять на ход войны в Украине

Северная Корея может увеличить поставки артиллерийских боеприпасов России, но это вряд ли будет иметь большое значение для войны в Украине. Об этом заявил глава Объединенных штабов США генерал Марк Милли, передает AP.

По его словам, недавняя встреча лидера КНДР Ким Чен Инна и президента РФ Владимира Путина, вероятно, заставит Пхеньян предоставить Москве 152-миллиметровые артиллерийские снаряды советских времен. Но пока не ясно, сколько и как скоро.

"Будет ли большая разница? Я скептически к этому отношусь", – сказал Милли.

Генерал добавил, что не хочет слишком преуменьшать помощь России оружием, но сомневается, что она будет решающей.

Визит Ким Чен Ина в Россию.

12 сентября лидер КНДР прибыл с визитом в Россию. Там он, в частности, встретился с Владимиром Путиным.

Северокорейский диктатор сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности.

Этот визит прошел на фоне сообщений СМИ о готовности Пхеньяна передать России оружие и боеприпасы.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на днях сказал, что Россия уже получает вооружение от КНДР. Речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм, ракетах к РСЗО "Град", боеприпасах к советским пушкам и определенном количестве танковых снарядов. По его словам, поставки происходят уже полтора месяца.