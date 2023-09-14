Россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи – Буданов

Встреча северокорейского диктатора Ким Чен Ина с российским коллегой Владимиром Путиным не была чем-то неожиданным для украинской разведки. Как и не стали неожиданностью заявления, о возможной поставке КНДР оружия в РФ. В ГУР уверены, что Россия уже получает боеприпасы от своего союзника.

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Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV.

Он уверяет, что РФ с конца июля получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, ракеты к РСЗО "Град", боеприпасы к советским пушкам и определенное количество танковых снарядов.

"Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет - это все фальшь, потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка [снарядов] из Северной Кореи", - рассказал Кирилл Буданов.

Он добавил, что КНДР способна производить снаряды в значительных объемах, поскольку в отличие от России тоталитарный режим в Пхеньяне сохранил военные объекты для серийного производства вооружений.

Согласно информации, которой владеет ГУР, российский военно-промышленный комплекс способен удовлетворить потребности своей армии в снарядах всего на 3-7%, поэтому поставки вооружений из Северной Кореи могут несколько улучшить ситуацию. По словам Буданова, Кремль стремится получить от Северной Пореи несколько миллионов боеприпасов.

"Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро - вопрос", - подытожил Кирилл Буданов.

Несмотря на то, что России важна поддержка КНДР, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин опасается, что укрепление отношений с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения России от санкций, а также повлечь за собой новые экономические ограничения Запада.

Напомним, 13 сентября Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ином на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ. Он назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонних отношениях".