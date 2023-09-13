РФ та КНДР завжди будуть разом: що сказав Кім Чен Ин на зустрічі з Путіним

У середу, 13 вересня, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі "Східний".

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Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що сьогодні на космодромі "Східний" росіяни хвасталися Кім Чен Ину своїми ракетами та "досягненнями" у космічній галузі.

Північнокорейський диктатор сказав, що "зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави".

Кім Чен Ин сказав, що "КНДР підтримує всі рішення Путіна" і вважає, що "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту своєї безпеки".

Також він сказав, що розраховує, що "РФ та КНДР завжди будуть разом у боротьбі з імперіалізмом".

Водночас північнокорейський лідер нагадав, що СРСР відіграв велику роль у становленні та побудові незалежності КНДР, і дружба двох країн "має глибоке коріння".

"І зараз для нашої країни найпершим пріоритетом є відносини з РФ", - сказав північнокорейський диктатор.

Зауважимо, Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії. У відповідь Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології.

Поки неясно, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією.

Нагадаємо, Україна розірвала відносини з Пхеньяном після того, як країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські так звані "народні республіки" на сході України і підтримала війну Москви.