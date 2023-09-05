Переговори між Північною Кореєю та РФ показують, що санкції вдарили по обороні Москви

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що обговорення між Північною Кореєю та Росією потенційної угоди, яка дозволить Пхеньяну надати військову підтримку вторгненню Москві є доказом того, що економічні санкції проти Росії спромоглися скоротити оборонно-промислову базу країни.

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Про це пише видання CNN.

"Ми продовжуватимемо закликати до цього, і ми продовжуватимемо закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов’язань не постачати Росії зброю, яка в кінцевому підсумку призведе до вбивства українців ", — сказав Салліван під час прес-брифінгу у Білому домі у вівторок.

Він дадав, що протягом тривалого часу США не бачили ознак того, щоб Північна Корея активно постачали велику кількість боєприпасів або інший військовий потенціал Росії для війни в Україні.

"Я не можу передбачити, що станеться, я можу лише сказати, що дискусії активно просуваються, про що свідчить той факт, що їхній міністр оборони (Сергій Шойгу) насправді сів у літак і полетів до Пхеньяну, щоб спробувати просунути це вперед", — сказав Салліван.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена обговорювала можливість надання Північною Кореєю Росії зброї "протягом досить тривалого часу", і цілком можливо, що в найближчому майбутньому в цих дискусіях може взяти участь північнокорейський лідер Кім Чен Ин. У США не відкидають, що можливо, ще будуть особисті дискусії на рівні лідерів.

Салліван додав, що в середині серпня Америка запровадила спеціальні санкції, щоб спробувати перешкодити будь-яким спробам використовувати Північну Корею як канал чи джерело постачання зброї до Росії і закликала союзників та партнерів зробити те саме.

В той же час, заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель у вівторок визнав, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю активно просуваються.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічного зобов’язання, взятого Пхеньяном, не надавати та не продавати зброю Росії", – додав він.

Патель зазначив, що Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу зброю, яку можна було б використати у війні в Україні через санкції США.

Союз Росії та Північної Кореї: які цілі переслідують диктатори

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати Росію, щоб зустрітися з лідером країни-агресора Володимиром Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.

Предметом зустрічі двох диктаторів стане постачання Північною Кореєю Росії додаткової зброї для її війни в Україні та інша військова співпраця.

Кім також прагне отримати продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни

В березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея продавала ракети російській ПВК "Вагнер" у розпал битви за Бахмут, хоча керівник цієї структури Євген Пригожин називав цю інформацію "плітками і домислами".

При цьому заявляла про підтвердженість поставок КНДР зброї "Вагнеру" і Велика Британія.