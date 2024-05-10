Сповільнення інфляції у річному вимірі на споживчому ринку призупинилось

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2024 року порівняно із березнем 2024 року становила 0,2%, з початку року – 1,4%. Базова інфляція у квітні 2024 року порівняно із березнем 2024 року становила 0,7%, з початку року – 2,5%. При цьому у квітні, як і в березні, річний показник становив 3,2% після прискорення на 4,3% у лютому.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ілюстрація: Держстат

Згідно зі статистикою, у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4–0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. Водночас на 1,2–0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Ілюстрація: Держстат

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, у т.ч. взуття – на 1,3%, одяг – на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ілюстрація: Держстат

Ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,7%.

Ілюстрація: Держстат

Зауважимо, у березні річний показник становив 3,2% після прискорення на 4,3% за підсумками лютого. Таким чином, інфляція знаходиться на мінімальному рівні за 42 місяці, передає Forbes.

Додамо, що Нацбанк прогнозує зростання цін на сирі продукти харчування у другому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, що у січневому прогнозі Нацбанк України очікував інфляцію 5% на березень. 25 квітня НБУ покращив свої очікування, щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

"Враховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%", – розповів глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Очікується, що за підсумками 2026 року інфляція ще більше сповільниться – до 5%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

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