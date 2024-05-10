Замедление инфляции в годовом исчислении на потребительском рынке приостановилось

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 составила 0,7%, с начала года – 2,5%. При этом в апреле, как и в марте, годовой показатель составил 3,2% после ускорения на 4,3% в феврале.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Иллюстрация: Госстат

Согласно статистике, в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4–0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. На 1,2–0,6% выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%.

Иллюстрация: Госстат

Одежда и обувь подорожали на 0,9%, в т.ч. обувь – на 1,3%, одежда – на 0,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% вышел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.

Иллюстрация: Госстат

Цены на транспорт выросли на 2,1% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,7%.

Иллюстрация: Госстат

Отметим, что в марте годовой показатель составил 3,2% после ускорения на 4,3% по итогам февраля. Таким образом, инфляция находится на минимальном уровне за 42 месяца.

Нацбанк прогнозирует рост цен на сырые продукты питания во втором полугодии 2024 года.

Напомним, что в январском прогнозе Нацбанк Украины ожидал инфляцию 5% на март. 25 апреля НБУ улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

"Учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2%", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по решению Правления по монетарной политике.

Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция еще больше замедлится – до 5%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

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