Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года

В марте потребительская инфляция снизилась до 3,2%, что гораздо меньше прогнозируемых НБУ 5%. Эксперты говорят о том, что такие показатели – это не слишком хорошо для экономики и прогнозируют ускоренный рост цен на некоторые товары до конца года.

Динамика Индекса потребительских цен в годовом исчислении замедлилась до 3,2% после 4,3% в феврале. Это минимальный уровень инфляции за последние годы, меньше она была только в 2020 году во время карантина и пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время рост потребительских цен в марте 2024 г. ускорился и составил 0,5%, тогда как в феврале оно было 0,3% .

Цены на продукты и безалкогольные напитки на потребительском рынке в марте снизились на 0,2%. Больше всего – на 16,4% – подешевели яйца. На 2,5–0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. Впрочем, цены на горючее перешли к росту на 11% в годовом исчислении.

Напомним, что в январском прогнозе Нацбанк Украины ожидал инфляцию 5% на март. 25 апреля НБУ улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

"Учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2%", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по решению Правления по монетарной политике.

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Ожидается, что по итогам 2026 инфляция еще больше замедлится – до 5%.

Олеся Верченко, доктор философии по экономике, доцент Киевской школы экономики, объясняет, что показатель 3,2% - это инфляция за период с апреля 2023 по март 2024, и это действительно ниже, чем таргетированный НБУ уровень в 5%. Однако эти 5% — это среднесрочная цель, то есть средний показатель за 3-5 лет, а не за каждый 12-месячный период, поэтому отклонения от него вполне ожидаемы даже в мирное время.

"Если взять среднегодовую инфляцию за последние три года (с апреля 2021 по март 2024), то этот показатель составит 12,5%. То есть уровень инфляции может достаточно сильно изменяться из года в год (или даже из месяца в месяц), и поэтому нужно осторожно относиться к таким статистическим показателям", – говорит Верченко.

Почему снизилась инфляция

Александр Хмелевский, независимый эксперт, кандидат экономических наук, говорит, что к стабилизации цен привели трудности с экспортом сельскохозяйственной продукции. Аграрии вынуждены продавать продукцию в Украине, которую планировали продавать за границей. Поскольку внутренний спрос остается недостаточным, аграрии вынуждены снижать цены.

С приближением лета аграрии стремятся распродать запасы овощей старого урожая, поэтому цены на них снижаются. Также по мере созревания ранних овощей увеличивается их предложение, что также приводит к снижению цен. Удерживает инфляцию и мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги Александр Хмелевский Независимый эксперт, кандидат экономических наук

Ярослав Жалило, руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований, рассказывает, что сейчас украинская экономика достаточно адаптировалась к рискам полномасштабной войны, работает бизнес, производители, которые не были разрушены и не находятся на оккупированных территориях. В то же время спрос на потребительском рынке существенно ослаблен, потому что покупательная способность населения невысокая.

Большая масса людей не имеет работы, многие уехали за границу. Причина такой инфляции – соотношение спроса и предложения, причем с большим предложением и меньшим спросом.

"У нас держится относительно устойчивый курс гривны, фактически, с начала полномасштабной войны динамика инфляции синхронизирована с динамикой курса гривны. То есть в реальном измерении у нас гривна не девальвировала, а это значит, что можно эффективно закрывать часть внутреннего рынка за счет импортных товаров. И мы наблюдаем, что и на продовольственном рынке увеличилась доля импортируемых товаров, и не потому, что у нас их нет, а потому, что так сложилась логистика и выгоднее и удобнее завозить эти товары из-за границы», – комментирует Жалило.

Как низкая инфляция повлияет на экономику

По мнению Оксана Верченко, низкий уровень инфляции, даже если он временный, поможет снизить инфляционные ожидания населения, что важно для более долгосрочной стабилизации цен. Как следствие, НБУ сможет снизить учетную ставку, что в свою очередь будет побуждать коммерческие банки уменьшить свои кредитные ставки. По крайней мере, в теории это должно привести к оживлению кредитования, а в конечном счете к экономическому росту. Впрочем, эксперты признают, что низкая инфляция может иметь и негативные последствия при определенных условиях.

Низкая инфляция при низкой покупательной способности людей – это не хорошо. Гораздо лучше, если бы больше людей могло покупать больше продуктов. Это бы двигало экономику. Возможно, правительство из НБУ придут к согласию о том, что можно немного попустить инфляцию, за счет того, чтобы увеличить бюджетные расходы Ярослав Жалоло Руководитель центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований

Будут ли расти цены - прогноз

Александр Хмелевский считает, что сейчас высока вероятность повышения цен на электроэнергию. В июле ожидается рост акцизов на горючее и табачные изделия. Поскольку расходы на горючее составляют значительную долю затрат у многих предприятий, то повышение акциза приведет к росту цен не только на горючее, но и на ряд потребительских товаров.

"Также осенью могут вырасти тарифы на газ, отопление и т.д. В осенне-зимний период ожидаются перебои со снабжением электроэнергии, что сократит производство и повысит себестоимость продукции. Также во второй половине текущего года может ускориться девальвация гривны. Поэтому годовой прогноз инфляции пересматривать рано. всего она будет составлять около 9% ”, – прогнозирует эксперт.

Оксана Верченко отмечает, что, несмотря на низкий показатель инфляции в марте, инфляционный прогноз НБУ на 2024 год все еще составляет 8,2%. Это означает, что до конца года, скорее всего, цены будут расти значительно более высокими темпами, чем за последние 12 месяцев. В 2024 году ожидается оживление внутреннего спроса на товары и услуги, в частности из-за накопленного отложенного спроса, а также из-за дополнительных поступлений международной помощи.

В то же время производство товаров и услуг страдает разрушением энергетической инфраструктуры, потерей рабочей силы и другими факторами. То есть, может наблюдаться двойное давление на цены, что не будет способствовать дальнейшей низкой инфляции. Оксана Верченко Доктор философии по экономике, доцент Киевской школы экономики,

Ярослав Жалило добавляет, что ускорение инфляции возможно по нескольким факторам. В случае, если ситуация с предложением ухудшится, усложнится возможность производства отечественной продукции, или, если будут существенные изменения в финансовой сфере, то есть почему-то существенно увеличится спрос.

"Я не думаю, что в этом году это произойдет, потому что бюджет уже определен, расходы меньше, чем в прошлом году. Поэтому не думаю, что с этой стороны возможен стимулятор для инфляции. С другой стороны, сохраняются основания для невысокого темпа инфляции. Потому что спрос слабый, производство нормальное, НБУ сохраняет жесткую монетарную политику, не допускает вбрасывание денег в экономику. До осени я никаких рисков не вижу», – говорит эксперт.