Апрель закончился ростом цен на бензин и дизтопливо: какими будут цены в мае

Май на топливном рынке начнется со снижения коммерческого спроса на бензин и дизтопливо из-за праздников, что в дальнейшем приведет к снижению цен на стелах АЗС. Между тем, автогаз готовится к росту цены в опте что будет сдерживаться значительной конкуренцией на рынке и поставками дешевого топлива из Польши.

Цены на нефть на прошлой неделе выросли, поскольку напряжение на Ближнем Востоке сохраняется. Израиль усилил воздушные удары по находящемуся в секторе Газа городу Рафах, а также уничтожил ливанских боевиков, которые ранее обстреляли южную границу Израиля. Вместе с этим рост цен сдержал макроэкономические данные по США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Замедление американской экономики и рост инфляции дали инвесторам понять, что пока не стоит ожидать снижения учетных ставок в ближайшее время.

По состоянию на вечер пятницы, 26 апреля, по сравнению с предыдущим днем цена на нефть эталонной марки Brent выросла на 0,55% до 89,5 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,34% до 83,95.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс в статье для Middle East Economic Survey заявил, что ожидает роста потребления нефти в ближайшие десятилетия. По словам чиновника, за 20 лет мир инвестировал 9,5 триллиона долларов в "зеленые" технологии. Но ветер, солнце и вода сейчас генерируют менее 4% мировой электроэнергии, а общий уровень проникновения электромобилей в мире составляет 2-3%. Из-за сокращения инвестиций в отрасль, по мнению Аль-Гайса, мир может столкнуться со значительным дефицитом нефти.

Перед Пасхой сети АЗС запустят маркетинговые акции, чтобы стимулировать спрос

В последнюю неделю апреля (22-28 апреля) продолжился тренд падения оптовых цен на дизтопливо. По данным аналитики консалтинговой компании "НафтоРынок" средняя стоимость дизтоплива по состоянию на 26 апреля по сравнению с 19 апреля упала на 0,73 грн/л до 44,46 грн/л. За тот же период европейские котировки на дизтопливо снизились на $6-8/тонна по северо-западным направлениям, и на $7/тонна по Средиземноморским базисам, до $772-785/тонна и $764-782/тонна соответственно.

Оптовые цены на бензин на 26 апреля стабилизировались после их точечного снижения в течение прошлой недели. Кроме того, существенно уменьшилось объявленное предложение А-95 на юге. В целом, за прошлую неделю средняя стоимость А-92 уменьшилась на 0,02%, до 48,23 грн/л, а средняя стоимость А-95 – на 0,36% (–0,18 грн/л), до 50,26 грн/л.

В первой половине недели темпы импорта бензинов замедлились, однако превышают показатели марта. Среднесуточный объем импорта бензинов в течение 24 дней апреля составил +1,2% по отношению к марту. Доля поставок бензинов автонормами составила 26,9% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами составил +3,2% по отношению к марту. Подавляющая часть импорта бензинов была румынского (48,7%), польского (20,0%), литовского (13,9%) и немецкого (12,2%) производства.

В розничном сегменте прошедшая неделя завершилась подорожанием бензина и снижением цен на дизельное топливо. На АЗС OKKO и WOG стоимость бензина выросла на 1,00 грн/л, достигнув своего абсолютного максимума в 58,99 грн/л для бензина А-95 и 60,99 грн/л для A-95 Premium. Тем временем цена дизтоплива опустилась на 0,50 грн/л до 57,49 грн/л.

Свой очередной максимум показатели достигли и в сети SOCAR, где стоимость бензина А-95 выросла на 1,00 грн/л до 60,99 грн/л. Ukrnafta увеличила стоимость линейки бензинов на 0,10 грн/л до 53,99-54,49 грн/л для бензина А-95; цена ДТ уменьшилась на 0,90 грн/л и сравнялась по стоимости с бензином. Подобным образом стелы корректировали UPG, Avantage7, Motto, Prime, BVS и большинство других региональных и локальных операторов.

По состоянию на пятницу средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС на 26 апреля составляет 54,90 грн/л, а средняя цена дизтоплива 53,55 грн/л.

"В мае цена дизтоплива на АЗС пойдет вниз на 2-3 грн/л, потому что сейчас на рынке наблюдается профицит этого вида горючего. Тем временем цена на бензин закончит свой рост, но пока трудно сказать будет ли этот вид горючего дешеветь". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также считает, что цена на горючее в мае будет идти вниз. По его мнению, падение цен на бензин и дизтопливо за месяц может составить 1-2 грн/л. Главным фактором этого, по мнению бизнесмена, станет значительная конкуренция и профицит на рынке. Тренд понижения цен начнется уже на этой неделе с маркетинговых соревнований между сетями АЗС.

"Эта неделя будет нисходящей, рынок уже готов к снижению цен. Поэтому мы ждем разнообразных акций и скидок перед Пасхой. В зависимости от сети АЗС скидки будут составлять 1-5 грн/л. Впоследствии эта ярмарка скидок перерастет в реальное снижение цен на стелах АЗС". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Таким образом, на следующей неделе цены на стелах будут неизменными , но водители смогут заправиться дешевле, воспользовавшись акциями сетей АЗС.

Леушкин отмечает, что нисходящий тренд может измениться в том случае, если власти снова поднимут вопрос повышения акцизов. Соответствующий законопроект был представлен Кабмином в конце марта и предусматривает рост акцизов, в том числе и на топливо, уже с 1 июля 2024 года. Этот законопроект еще не рассматривался Верховной Радой, но если парламент активизируется в этом вопросе, стоит ожидать, что трейдеры начнут делать запасы дешевого топлива до 1 июля, что увеличит цену в опте.

Автогаз дешевеет на АЗС, но рынок ожидает сезонного роста потребления

По данным "НефтеРынка" с 1 по 24 апреля в Украину было импортировано 50,8 тыс. тонн автогаза, что на 10,9% меньше, чем было поставлено за аналогичный период марта. В течение прошлой недели (18-24 апреля) темпы импорта уменьшились до 1,5 тыс. т в сутки в среднем по сравнению с 2,2-2,3 тыс. т за период 4-17 апреля.

За прошедшую неделю стоимость пропан-бутана на румынских терминалах колебалась в пределах $665-720/тонна и в среднем составила $686/тонна. Цены в Польше колеблются от $550/т на ГНП Pakar в Белостоке до $685/тонна. Средняя стоимость газа приобретенного на польских терминалах за неделю снизилась на 0,9% до $637/тонна.

Украинские контрагенты Orlen импортировали пропан-бутан, приобретенный по ценам в пределах $495-555/т на условиях самовывоза из Мажейкяйского НПЗ. Цены газа приобретенного на газонасосных станций Литвы и Латвии по сделкам с локальными торговыми компаниями снизились на 4,2% до $547/тонна в течение 18-24 апреля.

"Во второй декаде апреля в Украину начал поступать газ из базиса перевалки российского LPG – ГНС Intergaz в городе Даугавпилс. В прошлом году Intergaz отгружал в Украину 3,7 тыс. т автопартий LPG в месяц в январе-мае. В настоящее время поступило только три автомобильных партии. По словам трейдеров, сейчас компания выходит к украинским импортерам с предложениями ресурса казахстанского производителя с соответствующими накладными российской железной дороги". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

По его словам, во второй половине недели операторы АЗС начали снижать цены на сжиженный газ. В сети Ukrnafta это топливо подешевело на 91 коп./л до 25,99 грн/л, на большинстве станций Avantage7 газ снизился в цене на 50 коп./л до 25,95 грн/л.

На АЗС сети "БРСМ-Нафта" цены были снижены на 20-90 коп./л в зависимости от локации, в среднем газ подешевел на 46 коп./л до 26,67 грн/л. На всех станциях ManGо автогаз подешевел на 60 коп./л до 26,43 грн/л, Motto снизили цены на 27 коп./л до 26,61 грн/л, цена на AMIC снизилась на 28 коп./л до 27, 17 грн/л.

Оператор UPG снизил цены на 60 коп./л до 27,97 грн/л в среднем, на SOCAR цену LPG снизили на 50 коп./л, до уровня ближайших конкурентов в ценовом сегменте OKKO и WOG – 28,99 грн/л.

Таким образом, средняя цена LPG на АЗС в Украине за два дня уменьшилась на 21 коп./л до 27,46 грн/л по состоянию на 26 апреля, соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составляет 50%.

По мнению основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в мае рынок будет стабилен и не стоит ожидать роста или снижения цены ( цены останутся в пределах 25-29 грн/л в зависимости от сети АЗС ). В опте на следующем месяце будет ожидать умеренный рост цены из-за роста потребления, однако конкуренция не даст этому тренду отразиться на розничных ценах.

"Оптовый рынок оттолкнулся от дна несезона. Толчком для этого стало увеличение потребления водителями, а также повышение цены Orlen Lietuva из-за резкого повышения спроса. Спрос вырос, в том числе из-за разблокировки движения транспорта через автомобильный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Не существенным, но заметным фактором стало и ослабление гривны, также отразившееся на себестоимости". Дмитрий Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 58,99 57,49 28,99 WOG 58,99 57,49 28,98 Socar 60,99 59,99 28,99 Motto 52,48 50,98 25,98 БРСМ-Нафта 52,99 51,49 24,99

Данные: приложения сетей АЗС.