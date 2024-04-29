Квітень закінчився зростанням цін на бензин та дизпаливо: якими будуть ціни в травні

Травень на ринку пального розпочнеться зі зниження комерційного попиту на бензин та дизпальне через свята, що надалі спричинить зниження цін на стелах АЗС. Тим часом автогаз готується до зростання ціни в гурті, що буде стримуватись значною конкуренцією на ринку та поставками дешевшого пального з Польщі.

Ціни на нафту на минулому тижні дещо виросли оскільки напруга на Близькому Сході зберігається. Ізраїль посилив повітряні удари по місту Рафах, котре знаходиться в секторі Газа, а також знищив ліванських бойовиків, які перед цим обстріляли південний кордон Ізраїля. Разом з цим зростання ціни стримали макроекономічні дані щодо США, які є найбільшим споживачем нафти у світі. Сповільнення американської економіки та зростання інфляції дали інвесторам зрозуміти, що поки не варто очікувати на зниження облікових ставок найближчим часом.

Станом на вечір п’ятниці 26 квітня порівняно з попереднім днем ціна на нафту еталонної марки Brent зросла на 0,55% до 89,5 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate здорожчала на 0,34% до 83,95.

Тим часом генеральний секретар ОПЕК Хайсам Аль-Гайс у статті для Middle East Economic Survey заявив, що очікує на зростання споживання нафти в найближчі десятиліття. За словами чиновника, за 20 років світ інвестував 9,5 трильйонів доларів в “зелені” технології. Але вітер, сонце та вода наразі генерують менш ніж 4% світової електроенергії, а загальний рівень проникнення електромобілів у світі складає 2-3%. Через скорочення інвестицій в галузь, на думку Аль-Гайса, світ може зіткнутися зі значним дефіцитом нафти.

Перед Великоднем мережі АЗС запустять маркетингові акції, щоб стимулювати попит

В останній тиждень квітня (22-28 квітня) продовжився тренд падіння гуртових цін на дизпальне. За даними аналітики консалтингової компанії “НафтоРинок” середня вартість дизпалива станом на 26 квітня порівняно з 19 квітня впала на 0,73 грн/л до 44,46 грн/л. За той же період європейські котирування на дизпальне знизились на $6-8/тонна за північно-західними напрямками, та на $7/тонна за Середземноморськими базисами, до $772-785/тонна і $764-782/тонна відповідно.

Гуртові ціни на бензин станом на 26 квітня стабілізувались після їх точкового зниження протягом минулого тижня. Крім того, істотно поменшало оголошених пропозицій А-95 на півдні. Загалом за минулий тиждень середня вартість А-92 зменшилась на 0,02%, до 48,23 грн/л, а середня вартість А-95 – на 0,36% (–0,18 грн/л), до 50,26 грн/л.

Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензинів сповільнились, проте перевищують показники березня. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів протягом 24 днів квітня склав +1,2% щодо березня. Частка постачання бензинів автонормами склала 26,9% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами склав +3,2% щодо березня. Переважна частина імпорту бензинів, що надійшла, була румунського (48,7%), польського (20,0%), литовського (13,9%) та німецького (12,2%) виробництва.

В роздрібному сегменті минулий тиждень завершився здорожчанням бензину та зниженням цін на дизельне пальне. На АЗС OKKO та WOG вартість бензину зросла на 1,00 грн/л, досягнувши свого абсолютного максимуму в 58,99 грн/л для бензину А-95 та 60,99 грн/л для A-95 Premium. Тим часом ціна дизпального опустилася на 0,50 грн/л до 57,49 грн/л.

Свого чергового максимуму показники досягли й в мережі SOCAR, де вартість бензину А-95 зросла на 1,00 грн/л до 60,99 грн/л. Ukrnafta збільшила вартість лінійки бензинів на 0,10 грн/л, до 53,99-54,49 грн/л для бензину А-95; ціна ДП зменшилася на 0,90 грн/л та зрівнялася у вартості з бензином. Схожим чином стели коригували UPG, Avantage7, Motto, Prime, BVS та більшість інших регіональних та локальних операторів.

Станом на п’ятницю середня ціна бензину А-95 на українських АЗС станом на 26 квітня складає 54,90 грн/л, а середня ціна дизпального 53,55 грн/л.

"В травні ціна дизпалива на АЗС піде вниз на 2-3 грн/л, бо зараз на ринку спостерігається профіцит цього виду пального. Тим часом ціна на бензин закінчить своє зростання, але поки важко сказати чи буде цей вид пального дешевшати". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін також вважає, що ціна на пальне в травні буде йти донизу. На його думку, падіння цін на бензин та дизпальне за місяць може скласти 1-2 грн/л. Головним чинником цього на думку бізнесмена стане значна конкуренція та профіцит на ринку. Тренд зниження цін розпочнеться вже на цьому тижні з маркетингових змагань між мережами АЗС.

"Цей тиждень буде низхідним, ринок вже готовий до зниження цін. Тож ми чекаємо різноманітних акцій та знижок перед Великоднем. Залежно від мережі АЗС знижки складатимуть 1-5 грн/л. Згодом цей ярмарок знижок переросте в реальне зниження цін на стелах АЗС". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Таким чином на наступному тижні ціни на стелах будуть незмінними , але водії зможуть заправитись дешевше скориставшись акціями мереж АЗС.

Льоушкін зауважує, що низхідний тренд може змінитись в тому випадку якщо влада знову порушить питання підвищення акцизів. Відповідний законопроект був представлений Кабміном в кінці березня та передбачає зростання акцизів в тому числі й на пальне вже з 1 липня 2024 року. Цей законопроект ще не розглядався Верховною Радою, але якщо парламент активізується в цьому питанні варто очікувати що трейдери почнуть робити запаси дешевого пального до 1 липня що збільшить ціну в гурті.

Автогаз дешевшає на АЗС, але ринок очікує на сезонне зростання споживання

За даними “НафтоРинку” з 1 по 24 квітня в Україну було імпортовано 50,8 тис. тонн автогазу, що на 10,9% менше ніж було поставлено за аналогічний період березня. Протягом минулого тижня (18-24 квітня) темпи імпорту зменшилися до 1,5 тис. т на добу в середньому, порівняно з 2,2-2,3 тис. т за період 4-17 квітня.

За минулий тиждень вартість пропан-бутану на румунських терміналах коливалась в межах $665-720/тонна та в середньому склала $686/тонна. Ціни в Польщі коливаються від $550/т на ГНП Pakar у Білостоці до $685/т. Середня вартість газу придбаного на польських терміналах за тиждень зменшилася на 0,9% до $637/тонна.

Українські контрагенти Orlen імпортували пропан-бутан придбаний за цінами в межах $495-555/т на умовах самовивозу з Мажейкяйського НПЗ. Ціни газу придбаного на газонасосних станцій Литви та Латвії за угодами з локальними торговельними компаніями зменшилися на 4,2% до $547/тонна протягом 18-24 квітня.

"В другій декаді квітня до України почав надходити газ з базису перевалки російського LPG – ГНС Intergaz у місті Даугавпілс. Минулого року Intergaz відвантажував до України 3,7 тис. т автопартій LPG на місяць протягом січня-травня. Наразі надійшло тільки три автомобільні партії. За словами трейдерів зараз компанія виходить до українських імпортерів з пропозиціями ресурсу казахстанського виробника з відповідними накладними російської залізниці". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

За його словами, в другій половині тижня оператори АЗС почали знижувати ціни на скраплений газ. В мережі Ukrnafta це пальне здешевшало на 91 коп./л до 25,99 грн/л, на більшості станцій Avantage7 газ зменшився в ціні на 50 коп./л до 25,95 грн/л.

На АЗС мережі “БРСМ-Нафта” ціни було знижено на 20-90 коп./л залежно від локації, в середньому газ здешевшав на 46 коп./л до 26,67 грн/л. На всіх станціях ManGо автогаз подешевшав на 60 коп./л до 26,43 грн/л, Motto зменшили ціни на 27 коп./л до 26,61 грн/л, ціна на AMIC знизилась на 28 коп./л до 27,17 грн/л.

Оператор UPG зменшив ціни на 60 коп./л до 27,97 грн/л в середньому, на SOCAR ціну LPG знизили на 50 коп./л, до рівня найближчих конкурентів у ціновому сегменті OKKO та WOG – 28,99 грн/л.

Таким чином середня ціна LPG на АЗС в Україні за два дні зменшилася на 21 коп./л до 27,46 грн/л станом на 26 квітня, співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС складає 50%.

На думку засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана в травні ринок буде стабільний і не варто чекати на зростання чи зниження ціни( ціни залишаться в межах 25-29 грн/л залежно від мережі АЗС ). В гурті на наступному місяці очікуватиметься помірне зростання ціни через зростання споживання, проте конкуренція не дасть цьому тренду позначитися на роздрібних цінах.

"Гуртовий ринок відштовхнувся від дна несезону. Поштовхом для цього стало збільшення споживання водіями, а також підвищення ціни Orlen Lietuva через різке підвищення попиту. Попит виріс в тому числі через розблокування руху транспорту через автомобільний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Не суттєвим, але помітним фактором стало і послаблення гривні, яке також позначилося на собівартості". Дмитро Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 58,99 57,49 28,99 WOG 58,99 57,49 28,98 Socar 60,99 59,99 28,99 Motto 52,48 50,98 25,98 БРСМ-Нафта 52,99 51,49 24,99

Дані: застосунки мереж АЗС.