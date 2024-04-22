Нафта дешевшає після обміну ударами між Іраном та Ізраїлем. Якими будуть ціни на АЗС

На цьому тижні(22-28 квітня) ринок очікує подальше зниження цін на дизпаливо та здорожчання бензину. Ціни на автогаз в гурті падатимуть вже другий тиждень поспіль, що позначиться і на стелах АЗС.

На минулому тижні(15-21 квітня) ціни на нафту переважно падали після того, як влада Ірану заявила, що не буде завдавати удару у відповідь на атаку Ізраїлю. На думку експертів, це може стати сигналом до того, що загострення конфлікту на Близькому Сході можна уникнути. Разом з цим в законопроєкті щодо допомоги від США Україні, Ізраїлю та Тайваню, який був ухвалений палатою представників 20 квітня, міститься норма щодо посилення санкцій на іранську нафту, але з відтермінуванням на 180 днів. Варто зауважити, що Іран є третім за обсягом постачальником нафти в ОПЕК.

Станом на вечір п’ятниці 19 квітня порівняно з минулим днем, ціна на нафту еталонної марки Brent зросла на 0,21% до 87,29 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здорожчала на 0,5% до 83,14 долара за барель.

На минулому тижні запаси сирої нафти в США зросли на 2,7 млн барелів до 470 млн барелів, що майже у два рази перевищило очікування аналітиків. Тим часом останні звіти показали, що відновлення китайської економіки в березні перевищили очікування. Проте попит всередині найбільшого споживача нафти залишається слабким.

Дизпальне дешевшає, ціни на бензин зростають

За словами аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренко, спотова вартість дизпалива з портів північно-західної Європи впала на $61-64/т за тиждень, до $774-791/тонна станом на 18 квітня порівняно з 11 квітня. Вартість поставок дизпалива з середземноморських портів за той самий період знизилась на $70-79/т до $761-783/тонна, що є найменшим значенням від початку 2024 року.

Імпорт дизпалива у квітні демонструє суттєве зростання в порівнянні з минулим місяцем. Так, за 17 днів квітня імпортні обсяги ресурсу порівняно з аналогічним періодом березня, збільшилися на 34,5%. Зростання імпорту фіксується за всіма видами транспорту, однак більш значним є приріст морським шляхом (+54,1%) на який припадає 46,2% загальних надходжень у квітні.

"Зросла кількість українських компаній-постачальників, що посилює конкуренцію в умовах переважаючою пропозиції над попитом. Системні імпортери виконують договірні зобов’язання, боячись втратити свою частку ринку, чекаючи, що конкуренти зійдуть з дистанції. Це є стимулом для надання знижок, подекуди фіксуючи власні збитки. Уникаючи збиткової торгівлі, деякі з імпортерів, маючи власну мережу АЗС, забирають обсяги під роздрібну реалізацію. Найбільші імпортери взагалі розглядають можливість купляти ресурс тільки за гривню" Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

За його словами ціни на бензини у гурті продовжили зростати. На минулому тижні один з великих гравців на ринку підвищив ціни по західних базисах на 600 грн/т. Таким чином станом на п’ятницю 19 квітня порівняно з 12 квітня, середня вартість А-92 в гурті збільшилась на 1,24% до 48,24 грн/л, а середня А-95 – на 1,55% до 50,44 грн/л.

На АЗС середня вартість бензину за минулий тиждень також зростала, тоді як середня вартість дизпалива знижувалась. В мережах АЗС, які контролюються групою “Приват” на минулому тижні відбулося суттєве зниження цін на дизпальне, на деяких станціях це зниження сягало 2-3 грн/л.

Інші оператори продовжили збільшення цін на стелах. На АЗС “Укрнафти” ціна усієї лінійки пального зросла на 0,49 грн/л, до 53,89 грн/л та 54,89 грн/л для бензину А-95 і ДП відповідно. Avantage7 збільшили вартість бензину на 1,00 грн/л до 51,45 грн/л. Також на 0,50 грн/л зросла ціна бензину в мережах “БРСМ-Нафта” і VST та на 1,00 грн/л в мережі Motto.

Станом на 19 квітня середня ціна бензину А-95 на АЗС складала 54,42 грн/л ($1231/т без податків), а середня ціна дизпального - 53,95 грн/л. Сіренко вважає, що на наступному тижні ціна дизпального матиме потенціал до здешевшання у 1-2 грн/л, а вартість бензину може залишитись незмінною.

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін, який після продажу мережі АЗС зосередився на гуртових продажах каже, що комерційне споживання дизпалива вже пройшло пік споживання у посівну, а наступний пік очікується ближче до серпня.

"Чекаємо ми стабільного гуртового ринку з орієнтуванням до зниження та стабільних цін на АЗС. Підвищення не буде однозначно. Про зниження цін також поки рано говорити, хоча в гуртовому сегменті можливе зниження до 1 грн/л, окремими гравцями, які намагатимуться вирівняти продажі. А в роздрібному сегменті мережі активізують свої маркетингові програми, щоб стимулювати проливи" Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами на наступному тижні ринок почне готуватися на зниження споживання перед святкуванням Пасхи християнами східного обряду. Це знизить комерційне споживання пального на 10%. Після цього бізнесмен очікує стабільного ринку дизпалива до перших жнив.

Автогаз в гурті дешевшає, але мережі АЗС не поспішають знижувати ціни на стелах

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що на наступному тижні очікує на зниження ціни на скраплений газ в гурті, головним чином через зниження зовнішніх котирувань.

"На минулому тижні знизилась гуртова ціна знизилась на дві тисячі гривень на тонні, це співставно з 1 грн/л. Це відобразиться на роздрібній ціні, на АЗС можливе зниження на 50 коп./л. Зниження ціни в гурті є тимчасовим, бо гривня ослаблюється, а зовнішні котирування підуть догори" Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За словами Сіренка, за період з 1 по 17 квітня надходження LPG в Україну склали 40 тис. тонн, а середня вартість імпортного пропан-бутану за 17 днів місяця порівняно з аналогічним періодом березня знизилась на 0,9% до $706/т.

Надходження LPG до країни відповідають рівню постачання в березні – 2,3-2,4 тис. т на добу в середньому з початку місяця – 40 тис. т за період 1-17 квітня. Вартість імпортного LPG зменшилася на 0,9% до $706/т на кордоні країни в середньому (38500 грн/т з податками), порівняно з ціною в березні. На внутрішньому ринку України вартість пропозицій LPG протягом 13-19 квітня зменшилася на 254 грн/тонна до 41 465 грн/тонна на умовах самовивозу. Загалом за минулий тиждень середня ціна автогазу знизилась на 727 грн/тонна до 41 729 грн/тонна.

На АЗС ціни на автогаз вже другий тиждень тримаються на сталому рівні. Середня ціна пропан-бутану на АЗС в Україні станом на 19 квітня складала 27,82 грн/л, а співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 склало 51,1%.

"АЗС мають можливість знизити ціни на автогаз на 3 грн, але не роблять цього, оскільки відновлюються після збитків взимку. До того ж реалізація впала, в першому кварталі ринок газу втратив мінімум 20%" Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії НафтоРинок

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,99 57,99 29,49 WOG 57,99 57,99 29,48 Socar 59,99 59,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 52,29 51,49 25,99

Дані: застосунки мереж АЗС.