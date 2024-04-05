Мережу АЗС “Прайм” купив гуртовик з Донецька

Власник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін продав частину бізнесу, яка пов’язана з автозаправними комплексами підприємцю Антону Ломаному, який працює на гуртовому ринку нафтопродуктів.

“Антон Ломаний став новим власником мережі автозаправних станцій Prime. Укладання відповідних угод планується завершити до кінця квітня 2024 р. Підприємець відомий на оптовому ринку нафтопродуктів. Наразі його компанії оперують автомобільними, залізничними та танкерними партіями світлих нафтопродуктів”, - сказано в пресрелізі з нагоди продажу компанії.

Сторони не розкрили суму угоди, проте за оцінками вона складати 3 млн доларів. Льоушкін відмовився коментувати суму угоди, сказавши що вона незначна При цьому бізнесмен зауважив, що вона не є суттєвою, бо угода не включатиме продаж основних активів. Мова йде лише про продаж торгового обладнання, стел, торгової марки та моделі бізнесу.

Антон Ломаний за даними Єдиного державного реєстру є представником ТОВ “Дюваль компані”, котрою володіє Ганна Чубцова, а керівником Віктор Кваша. Крім того, Ломаний зареєстрований як фізична особа підприємець в місті Донецьк за видом діяльності ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів. ТОВ “Дюваль компані” зареєстрована У 2017 році, чистий дохід компанії у 2023 році склав 1,099 млрд гривень, а збиток 12,365 млн гривень. Чубцова не займає посад в інших компаніях, а Кваша вказаний як засновник благодійного фонду “Соляна фортеця”.

Дмитро Льоушкін повідомив, що після продажу мережі АЗС залишається в паливному бізнесі та буде займатися торгівлею нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Він продовжить постачати пальне на АЗС мережі “Прайм”. Крім того, бізнесмен хоче зосередитися на розвитку мережі кемпінгів для далекобійників.

"Побудова мережі АЗС, формування пулу клієнтів було цікавим досвідом. Але дедалі ця діяльність потребує ще більше зусиль та капіталу, які я вирішив спрямувати на інші напрямки, зокрема у логістику". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Станом на 5 квітня. мережа АЗС “Прайм” нараховує 35 власних та орендованих АЗС у 16 областях України. Вона здебільшого спеціалізується на обслуговуванні комерційного транспорту.

Чутки про розширення мережі “Паралель”

Раніше стало відомо про те, що мережа АЗС “Паралель” хоче купити мережі Motto та “Прайм”. Інформація щодо угоди з’явилася в українських ЗМІ в листопаді 2023 року. Джерела на ринку повідомляли про переговори між компаніями, проте безпосередні учасники можливої угоди спростовували факт таких переговорів.

На початку березня 2024 зі слів учасників ринку стало відомо що угода з продажу Мотто “Паралелі” завершена. Кілька незалежних один від одного учасників ринку заявили, що сторони домовились, проте не можуть юридично завершити угоду оскільки ще не отримали на неї дозвіл в Антимонопольному комітеті.

Самі ж учасники угоди її заперечили. В “Паралелі” та Motto заявили, що мова йде лише про угоду гуртового постачання пального. Також в “Паралелі” заперечили наміри щодо купівлі мережі АЗС “Прайм”.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, коментуючи можливу угоду щодо купівлі мережі “Прайм” “Паралеллю” оцінював вартість угоди $3 млн. Куюн зазначав, що мережа “Прайм” досить специфічна та складалась здебільшого з орендованих заправок.

"Специфіка в тому, що вони обслуговували далекобійників та корпоративний транспорт. Там завжди мінімальні ціни, тому дохідність слабка. При цьому в мережі можуть бути великі обсяги, але я не думаю що вона дорого коштує, бо ризиків також багато. Сьогодні “Прайм” забезпечує якусь схему роботи, та чи зможе забезпечити це “Паралель” та чи залишиться цей клієнт?". Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Водночас кілька учасників ринку повідомили Delo.ua, що угода про купівлю мережею “Паралель” мережі “Прайм” вже майже завершена та очікує погодження від Антимонопольного комітету. Проте офіційного підтвердження угоди не було.

В Антимонопольному комітеті підтвердили, що питання щодо можливого набуття компанією "Паралель" контролю над Motto зараз дійсно розглядається. Водночас в АМКУ повідомили, що не розглядають такої ж концентрації щодо мережі АЗС “Прайм” та не отримували заявку на дозвіл щодо її купівлі.

Мережа АЗС “Паралель” була створена компанією Ріната Ахметова System Capital Management. До анексії Криму мережа налічувала понад 140 АЗС, але після початку війни на Донбасі компанія втратила близько 80 АЗС. Крім цього “Паралель” дуже постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2020 році SCM продав компанію Олександру Дубініну, який купив її за власні та кредитні кошти. Наразі ця мережа налічує 24 АЗС у Дніпропетровській, Одеській, Київській і підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.