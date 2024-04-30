В Уряді розповіли, чи повертатимуть українців із ЄС примусово

Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання припинення надання чоловіками призовного віку консульських послуг за кордоном, пише DW.

Зокрема вона зазначила, що облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не означає "автоматичну мобілізацію на фронт".

"Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - наголосила Стефанішина.

Також вона розповіла, що у травні в Україну приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон.

Вона планує обговорити з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, враховуючи, що чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - підкреслила Стефанішина.

Як відреагували в Європі

З початку повномасштабної війни європейські країни прихистили мільйони українських біженців, серед яких були не лише жінки, діти та літні люди, а й чоловіки призовного віку.

При цьому, до війни, значна багато українців працювали у країнах ЄС, іноді за меншу зарплатню, ніж європейці, що було досить вигідно для роботодавців.

Зважаючи на теперішню ситуацію, країни Європи не надто хочуть втрачати дешеву робочу силу.

Але у Польщі заявили, що Варшава готова допомогти Києву в поверненні громадян чоловічої статі призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".

У Єврокомісії взагалі відмовилися коментувати це рішення уряду України і зазначили, що візьмуть його до відома, але "не розрізняють статі".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментувала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У Німеччині пішли ще далі і вирішили, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачатиме наявності в них чинного паспорта громадянина України. Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі ухилення від служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому документ, що замінює паспорт.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Спочатку про це написало видання ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

Чоловіки призовного віку можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, а пересилання чи видача документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.

Проте, деякі категорії серед чоловіків призовного віку все ж таки можуть отримати документи на території інших країн.

До них відносяться окремі категорії громадян, визначені чинним законодавством, зокрема люди з інвалідністю, їхні опікуни, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду, військовослужбовці, поранені внаслідок війни. Вони можуть отримати паспорти за кордоном за наявності підтверджуючих документів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com