Потоп біля ТРЦ Ocean Plaza: Поліція розслідує ймовірне розкрадання коштів у "Київтеплоенерго"

Головне управління полції в Києві відкрило кримінальне провадження через прорив тепломережі біля станції метро "Либідська" та торгово-розважального центру Ocean Plaza на вулиці Антоновича. Про це повідомляють сама столична поліція та Київська міська прокуратура .

Встановлено, що починаючи з 2019 року службові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування на цій вулиці.

Йдеться про програму модернізації теплових мереж Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. За цей час було проведено повну реконструкцію понад 300 км столичних тепломереж.

Однак під час реалізації програми прориви та аварії відбувалися регулярно (зокрема, у 2019, 2020 та 2021 роках). Востаннє прорив згаданого магістрального трубопроводу на відрізку відремонтованої магістралі відбувся двічі 14 та 15 травня 2024 року.

Загалом ремонтні роботи на Антоновича періодично тривають з 2016 року, а сума державних коштів, які були витрачені на модернізацію тепломережі, складає близько 1 мільярда гривень.

На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників КП, які проводили роботи, направлено відповідні запити. Вилучено три металеві труби з ділянки аварії для проведення подальших експертиз, з метою оцінки їх якості та відповідності тендерній документації.

Посадовців підприємства в рамках розслідування перевіряють на причетність до розтрати бюджетних коштів, які виділялись на реконструкцію тепломережі. Справу розслідують за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, у Київміськадміністрації 14 травня повідомили, що пошкодження труби діаметром 800 мм сталося в процесі проведення гідравлічних випробувань. Зазначалося, що теплоенергетики "розпочали цю роботу, щоб виявити тонкі місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку".

Замість "Київводоканалу" буде інше КП

Зазначимо, що вже після нинішнього скандалу, 16 травня, Київська міська рада вирішила розірвати договір на володіння та користування комунальним майном, яке було передано "Київводоканалу". Його передадуть новому КП, у статутний капітал якого внесуть 1,5 мільярда гривень з міського бюджету.

"Це необхідний крок, зумовлений низкою критичних факторів, які ми сьогодні бачимо в роботі підприємства - зокрема, це негативна тенденція до збільшення кількості аварій, відсутність достатніх інвестицій у модернізацію, невиконання інвестиційної програми на необхідному рівні та інші критично важливі для міста інфраструктурні проєкти, які не виконуються", – пояснив заступник мера Петро Пантелеєв.

За словами чиновника, місто вважає своїм обов’язком не допустити подальшої ескалації ситуації й наразі вже напрацьовано антикризовий план та виконані перші підготовчі роботи для функціонування нового КП.

Нагадаємо також, що окрім неодноразових проривів трубопроводів в районі станцій метро "Либідська" та "Деміївська", 8 грудня 2023 року аварія сталася на самій лінії підземки, коли в один з тунелів через тріщини стала швидко протікати вода.

Рух поїздів на цій ділянці терміново закрили, наразі ведуться ремонтні роботи з демонтажем пошкодженого тунелю, а ділянка лінії від "Деміївської" до "Теремків" функціонує окремо від решти мережі метрополітену.

Сам ТРЦ Ocean Plaza, а точніше конфісковані минулого року у російських олігархів Ротенбергів дві третини акцій компанії, яка ним володіє, наразі держава планує виставити на продаж зі стартовою вартістю 1,65 мільярда гривень. Ще третина акцій, як стало відомо у вересні минулого року, наразі продана бізнесменом Василем Хмельницьким його бізнес-партнерові Андрію Іванову.