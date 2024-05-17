Потоп возле ТРЦ Ocean Plaza: Полиция расследует вероятное хищение средств в "Киевтеплоэнерго"

Главное управление полиции в Киеве открыло уголовное производство из-за прорыва теплосети возле станции метро "Лыбедская" и торгово-развлекательного центра Ocean Plaza на улице Антоновича. Об этом сообщают сама столичная полиция и Киевская городская прокуратура .

Установлено, что с 2019 года должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" неоднократно осуществляли капитальный ремонт, замену магистрального трубопровода и проводили гидравлические испытания на этой улице.

Речь идет о программе модернизации тепловых сетей Киева, на которую выделил средства Европейский банк реконструкции и развития. За это время была проведена полная реконструкция более 300 км столичных теплосетей.

Однако при реализации программы прорывы и аварии происходили регулярно (в частности, в 2019, 2020 и 2021 годах). В последний раз прорыв упомянутого магистрального трубопровода на отрезке отремонтированной магистрали произошел дважды 14 и 15 мая 2024 года.

В целом ремонтные работы на Антоновича периодически проводятся с 2016 года, а сумма государственных средств, потраченных на модернизацию теплосети, составляет около 1 миллиарда гривен.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники КП, которые проводили работы, направлены соответствующие запросы. Изъяты три металлические трубы с участка аварии для проведения дальнейших экспертиз с целью оценки их качества и соответствия тендерной документации.

Чиновников предприятия в рамках расследования проверяют на причастность к растрате бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию теплосети. Дело расследуют по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах и условиях военного положения).

Напомним, в Киевгорадминистрации 14 мая сообщили, что повреждение трубы диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Отмечалось, что теплоэнергетики "приступили к этой работе, чтобы обнаружить тонкие места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой".

Вместо "Киевводоканала" будет другое КП

Отметим, что уже после нынешнего скандала, 16 мая, Киевский городской совет решил расторгнуть договор на владение и пользование коммунальным имуществом, переданным "Киевводоканалу". Его передадут новому КП, в уставный капитал которого будет внесено 1,5 миллиарда гривен из городского бюджета.

"Это необходимый шаг, обусловленный рядом критических факторов, которые мы сегодня видим в работе предприятия - в частности это негативная тенденция к увеличению количества аварий, отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию, невыполнение инвестиционной программы на необходимом уровне и другие критически важные для города инфраструктурные проекты, которые не выполняются", – объяснил заммэра Петр Пантелеев.

По словам чиновника, город считает своим долгом не допустить дальнейшей эскалации ситуации, уже наработан антикризисный план и выполнены первые подготовительные работы для функционирования нового КП.

Напомним также, что помимо неоднократных прорывов трубопроводов в районе станций метро "Лыбедская" и "Демиевская", 8 декабря 2023 года авария произошла на самой линии подземки, когда в один из тоннелей из-за трещин стала быстро протекать вода.

Движение поездов на этом участке срочно закрыли, сейчас там ведутся ремонтные работы с демонтажем поврежденного тоннеля, а участок линии от "Демеевской" до "Теремков" функционирует отдельно от остальной сети метрополитена.

Сам ТРЦ Ocean Plaza, а точнее конфискованные в прошлом году у российских олигархов Ротенбергов две трети акций владеющей им компании сейчас государство планирует выставить на продажу со стартовой стоимостью 1,65 миллиарда гривен. Еще треть акций, как стало известно в сентябре прошлого года, была продана бизнесменом Василием Хмельницким его бизнес-партнеру Андрею Иванову.