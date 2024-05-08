В КГГА рассказали о трудностях ремонта метро на "синей" ветке: вода бьет фонтанами

Работы по ремонту аварийного участка метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве проходят в сложнейших условиях.

Об этом рассказал глава Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает Liga.net.

"Потому что, когда осуществляется сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации этих грунтов, там просто бьет фонтанами вода. Это очень тяжело - работы выполнять сейчас", - цитирует Кандибора киевский активист Сергей Пасюта.

Вместе с тем, как заявляет глава Департамента транспорта и инфраструктуры, заказчик и подрядная организация делают все, чтобы до конца лета возобновить движение между "Демеевской" и "Лыбидской" по перегонному тоннелю.

По словам Кандибора, строители уже добрались до тоннеля, открыли его верхнюю часть, через которую забирают от колеи демонтированный мусор.

Также продолжаются работы по бурению дополнительных свай, которые помогут стабилизировать перемещение разуплотненных переувлажненных грунтов.

Что касается экспертиз, то они не останавливались. Эксперты производят определенный химический и визуальный анализ.

"Специалисты по заказу правоохранительных органов туда постоянно приходят, и сами правоохранители наблюдают за всеми видами работ и проводят себе какие-то свои исследования. Также и по заказу метрополитена приходили эксперты, которые делали свои выводы", - рассказал чиновник.

Также он рассказал, что аварийная часть тоннеля должна быть полностью заменена. Новый 27-метровый участок будет монолитным и прямоугольным в сечении, а не круглым, как нынешний. На новом участке планируется устроить вибропоглощающее крепление рельсов, чтобы снизить вероятность повторной аварии.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря 2023 года власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме отделено от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве есть низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Как сообщают в КГГА, работы на строительной площадке проходят 24/7. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года.

Отметим, Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", которая выполняет подготовительные работы, заявил, что возобновление эксплуатации перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" планируется на осень.