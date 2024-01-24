Стала известна причина деформации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" (ФОТО, ВИДЕО)

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на заявление директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора.

По мнению экспертов, проблема заключается в некачественных проектных решениях и строительно-монтажных работах по конструкции тоннеля в аварийном участке. Кандибор также отметил, что этот участок тоннеля находится в условиях сложной гидрогеологии, с водонасыщенными грунтами, слоем торфа и песком.

Он подчеркнул, что эти предварительные выводы и экспертное исследование до сих пор продолжается. Окончательные результаты будут известны после проведения всех требуемых внешних исследований конструкции тоннеля.

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский добавил, что метрополитен выполнял все необходимые работы по содержанию и эксплуатации тоннеля и остановил движение поездов на этом участке. Он также напомнил, что станции "синей" линии функционировали как укрытие во время воздушных тревог, и с 13 декабря было организовано двустороннее движение между станциями "Теремки" и "Демеевская".

В настоящее время сообщение между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" поддерживается с помощью наземного транспорта. Были введены четыре дополнительных маршрута, на которых работают более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

Это количество транспортных средств способно обслуживать более 14 тысяч пассажиров в час пик. Между тем пассажиропоток на участке между станциями "Теремки" и "Демеевская" составляет более 10 тысяч человек.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, с 8 декабря из-за необходимости безотлагательного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить только между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Ориентировочно работы продлятся около 6 месяцев и будут производиться на поверхности. При этом движение поездов на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" полностью приостановлено.

13 декабря, в киевском метрополитене заработало челночное движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".

В КГГА указали, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.