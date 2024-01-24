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Стала известна причина деформации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" (ФОТО, ВИДЕО)
24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на заявление директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора.
По мнению экспертов, проблема заключается в некачественных проектных решениях и строительно-монтажных работах по конструкции тоннеля в аварийном участке. Кандибор также отметил, что этот участок тоннеля находится в условиях сложной гидрогеологии, с водонасыщенными грунтами, слоем торфа и песком.
Он подчеркнул, что эти предварительные выводы и экспертное исследование до сих пор продолжается. Окончательные результаты будут известны после проведения всех требуемых внешних исследований конструкции тоннеля.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский добавил, что метрополитен выполнял все необходимые работы по содержанию и эксплуатации тоннеля и остановил движение поездов на этом участке. Он также напомнил, что станции "синей" линии функционировали как укрытие во время воздушных тревог, и с 13 декабря было организовано двустороннее движение между станциями "Теремки" и "Демеевская".
В настоящее время сообщение между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" поддерживается с помощью наземного транспорта. Были введены четыре дополнительных маршрута, на которых работают более 70 автобусов и 20 троллейбусов.
Это количество транспортных средств способно обслуживать более 14 тысяч пассажиров в час пик. Между тем пассажиропоток на участке между станциями "Теремки" и "Демеевская" составляет более 10 тысяч человек.
Закрытие метро в Киеве
Напомним, с 8 декабря из-за необходимости безотлагательного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить только между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Ориентировочно работы продлятся около 6 месяцев и будут производиться на поверхности. При этом движение поездов на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" полностью приостановлено.
13 декабря, в киевском метрополитене заработало челночное движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки".
В КГГА указали, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.