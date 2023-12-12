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В Киеве все же запускают челночное движение в метро между "Демеевской" и "Теремками" (РАСПИСАНИЕ)
Уже со среды, 13 декабря, в киевском метрополитене должно заработать челночное движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.
На этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения. Также станции этого участка, как и все остальные подземные станции, продолжат круглосуточно работать в режиме укрытия.
"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах", - отмечают в "Киевском метрополитене".
Также на станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей (Оболонско-Теремковской) линии метро, а также график челночного движения поездов. Оно будет осуществляться с 6:30 до 22:00. Всего в течение дня будет совершаться 62 отправления в каждом направлении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, что движение между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" было экстренно закрыто 8 декабря из-за протекания воды с песком в тоннель. Наземным транспортом между ними сейчас являются автобус №2-м, запущенный вдоль всего участка из семи станций до Кибернетического центра, автобусы №38-д и №60, троллейбусы №43-к и №12.
Отметим при этом, что накануне директор департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева Руслан Кандибор дал понять, что туннель, параллельный тому, где была выявлена опасная ситуация, является невредимым, и у столичной власти "есть большое желание" запустить неким образом и сообщение между "Лыбедской" и "Демеевской", используя лишь его. Впрочем, как это сделать, не сбив график движения на "Лыбедской", пока неясно.
Источник фото: ua.depositphotos.com